Premier League - Rashford byl fenomenální. Bránil skvěle, hodnotí José Mourinho výkon anglického mladíka

Dnes 09:42 - Manchester United zvítězil na půdě Southamptonu 0:1. Jediný gól utkání vstřelil Romelu Lukaku. José Mourinho po zápase chválil především Marcuse Rashforda. Podle něj odvedl anglický mladík výbornou práci. Zejména ocenil jeho defenzivní činnost. Na křídle podal energický výkon, který nezůstal bez povšimnutí. V týmu si buduje stále pevnější a pevnější pozici.

Hrdinou zápasu proti Southamptonu byl Romelu Lukaku, který zaznamenal jediný přesný zásah zápasu. Zapsal se do historie Manchesteru United. Před ním dokázal dát šest branek v prvních 6 ligových zápasech v dresu Red Devils pouze Louis Saha.

Velmi dobrou práci ale v zápase odvedl Marcus Rashford, který na křídle neúnavně podporoval ofenzivu, ale také si nezapomínal plnit obranné povinnosti. José Mourinho to náležitě ocenil.

„Marcus byl fenomenální, naprosto fenomenální. Cedric Soares je velmi dobrý ofenzivní krajní obránce a James Ward-Prowse skvěle centruje, takže jejich pravá strana byla silná.“

„Marcus cítil to, co cítili i ostatní hráči týmu, že pokud nebudeme inkasovat, získáme tři body. Takže jsme tvrdě bojovali o to, abychom to zvládli.“

„Není možné vždy hrát na té nejvyšší úrovni. Ale tvrdě jsme bojovali. Po dobu 20 až 25 minut jsme dělali to, co některé týmy Premier League dělají po celou dobu 90 minut, a to je hra s pěti obránci a hlubokým obranným blokem.“

„Byl to těžký zápas. Southampton pak útočil, snažil se hrát. Kouč Pellegrino tam poslal druhého útočníka, aby hráli přímočařeji a agresivněji.“

