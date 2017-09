Premier League - José Mourinho byl v utkání proti Southamptonu poslán na tribunu. Hodně bizarně

© dailypost.ng, fotbalportal.cz - José Mourinho byl vykázán na tribunu

Dnes 08:18 - Manchester United zvládl i šestý ligový zápas a připsal si pátou výhru v sezóně. Na půdě Southamptonu vyhrál 0:1, když jediný gól zápasu vstřelil Romelu Lukaku. V samotném závěru utkání byl na tribunu vykázán José Mourinho. Nestalo se mu to zdaleka poprvé, ale v tomto případě to hodně bizarní.

Za šest kol nasbíral Manchester United 16 bodů. Poslední tři body získal včera, když se mu podařilo zvítězit v Southamptonu. Rozhodl o tom Romelu Lukaku. Na jeho branku z 20. minuty nedokázal nikdo navázat, ani odpovědět. Red Devils vyhráli 0:1.

V neúplné tabulce po šesti kolech je Manchester United na druhém místě. Má stejně bodů jako Manchester City, ale má nyní horší skóre. Saints jsou jedenáctí.

José Mourinho zažil v samotném závěru zajímavý okamžik. Byl vykázán na tribunu. To pro něj sice není až tak neobvyklé, protože se mu to v kariéře přihodilo už několikrát, ale tentokrát to bylo hodně bizarní.

Běžel už nastavený čas, portugalský kouč jednou nohou vstoupil do hřiště, když promlouval ke svým hráčům a nabádal je k bránění. Všiml si toho čtvrtý rozhodčí Mike Jones. Vrátil Josého Mourinha na místo, ale informoval o tom hlavního sudího Craiga Pawsona.

Ten, jakmile se míč ocitl v zámezí, přišel za José Mourinhem a vykázal ho na tribunu. Kouč United si nijak nestěžoval. Potřásl si rukou se všemi členy realizačního týmu Southamptonu a zmizel v útrobách stadionu.

Po zápase k tomu řekl: „Nevím, opravdu nevím. Craig Pawson mi řekl, abych odešel, tak jsem to udělal.“

