Premier League - Morata vstřelil při vítězství Chelsea nad Stoke hattrick, United uhájili těsný náskok před Southamptonem, Liverpool ve strhujícím zápase zdolal Leicester

Včera 17:52 - Chelsea vstoupila do zápasu se Stoke tou správnou nohou a už ve druhé minutě se ujala díky Moratovi vedení. Španělský útočník v pozdějším průběhu přidal další dva góly, a přestože se Stoke nevzdávalo, Chelsea vyhrála vysoko 0:4. To vítězství Manchesteru United tak jednoznačné nebylo, přesto nakonec Mourinhovu týmu stačil jediný gól. Liverpool odčinil pohárovou prohru a porazil Leicester 2:3.

Stoke City - Chelsea FC 0:4

Branky: 2. Morata (Azpilicueta), 30. Pedro, 78. Morata (Bakayoko), 82. Morata (Azpilicueta)

Stoke City: Butland - Diouf, Martins Indi (76. Afellay), Pieters, Johnson - D. Fletcher (C), Allen - Sobhi, Shaqiri, Choupo-Moting - Jesé (61. Crouch)

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta (C), Christensen, Rüdiger - Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso (59. Cahill) - Willian (72. E. Hazard), Pedro (68. Fàbregas) - Morata

Chelsea vstoupila do zápasu tím nejlepším možným způsobem. Už po osmdesáti vteřinách hry našel César Azpilicueta dlouhým pasem rozběhnutého Álvara Moratu. Jeho náběh nedokázali obránci Stoke zachytit, a španělský útočník se tak dostal do samostatného úniku, který proměnil přesnou střelou k tyči.

I přes rychlou inkasovanou branku dokázalo být Stoke Chelsea vyrovnaným soupeřem. Domácí tým poslal do vápna řadu centrů, vyrovnání se však nedočkal. Po půlhodině naopak Chelsea skórovala podruhé. Blues znovu pomohlo zaváhání domácích fotbalistů. Záložník Darren Fletcher mínil sklepávat balon pro své obránce, místo nich se však k míči dostal Pedro, který využil rozhozeného postavení domácí defenzivy a prudkou ranou upravil na poločasových 0:2.

Ve druhém poločase se Stoke snažilo znovu zdramatizovat utkání. Do hry se dostal i Peter Crouch, který umocnil nebezpečí hrozící obraně Chelsea. V zakončení však Stoke chyběla přesnost i větší štěstí na příhodnější odrazy míče.

Chelsea se mohla definitivně uklidnit v sedmdesáté sedmé minutě. Blues zachytili rozehrávku Stoke a do úniku se podruhé v zápase dostal Morata, který nezaváhal a druhým gólem zvýšil na 0:3. O pět minut později navíc Álaro Morata zkompletoval hattrick, když po Azpilicuetově přihrávce doklepl míč do poloodkryté brány. Chelsea tak zvítězila na hřišti Stoke vysoko 0:4.

zdroj: premierleague.com

Southampton FC - Manchester United 0:1

Branky: 20. R. Lukaku

Southampton FC: Forster - Soares (83. Ward-Prowse), Hoedt, Jošida, Bertrand - Lemina, Romeu - Tadić, S. Davis (C) (73. Gabbiadini), Redmond - S. Long (83. Ch. Austin)

Manchester United: de Gea - A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Young - N. Matić, Fellaini - Mata (63. A. Herrera), Mchitarjan (75. Smalling), Rashford (90+3. Blind) - R. Lukaku

Manchester United vstoupil do zápasu poměrně vlažně. Domácí Southampton kombinoval na útočné polovině a z křídelních prostorů posílal centrované balony do ohně. I přes aktivní hru se ale Saints k vážnějšímu ohrožení de Geovy brány nedostali. Ve dvacáté minutě se naopak do vedení dostali United. Na centrovaný balon Ashleyho Younga si ve vápně naskočil Romelu Lukaku, který přetlačil obránce Hoedta. Belgičanovo zakončení hlavou sice gólman Forster vyrazil, ale na následnou dorážku už byl krátký.

Ve druhém poločase byl výrazně aktivnější Southampton, který si vytvořil převahu v držení míče i ve střelbě na soupeřovu bránu. Do nebezpečného zakončení se několikrát dostal Oriol Romeu, ani on ale brankáře Davida de Geu nepřekonal. I díky španělskému brankáři tak Manchester United nakonec své těsné vedení udržel.

zdroj: premierleague.com

Leicester City - Liverpool FC 2:3

Branky: 45+3. Okazaki, 69. Vardy - 15. M. Salah (Coutinho), 23. Coutinho, 68. Henderson (Sturridge)

Leicester City: Schmeichel - Simpson, Morgan (C), Maguire, Chilwell - Mahrez (61. Gray), Ndidi, A. King, Albrighton (80. Slimani) - Okazaki (75. Iheanacho) - Vardy

Liverpool FC: Mignolet - Joe. Gomez, Matip, Lovren, A. Moreno - Can (75. Milner), Henderson (C), Wijnaldum - M. Salah, Firmino (65. Sturridge), Coutinho (79. Oxlade-Chamberlain)

Leicester se v prvních minutách dostal do několika rychlých protiútoků, nebezpečnější byl nicméně Liverpool. Ve třinácté minutě zastavila prudkou ránu Emre Cana tyč a z následné dorážky Salah bránu minul. Na rozdíl od úterního pohárového zápasu Liverpool dokázal své šance proměňovat.

Ve třinácté minutě si přetažený Coutinhův centr na zadní tyči našel Mohamed Salah, který hlavou procedil míč do sítě. O sedm minut později Liverpool svůj náskok zdvojnásobil. Hosté rozehrávali přímý kop, čehož se ujal Philippe Coutinho. Jeho výborně kopnutá střela přelétla zeď Leicesteru a skončila nechytatelně v horním rohu Schmeichelovy brány.

Domácí se nemínili vzdát a pokoušeli se zdramatizovat zápas. Ve čtyřicáté minutě se prosadil Shinji Okazaki, jeho branka ale nebyla pro ofsajd uznána. Opakovaný záběr ukázal, že Jordan Henderson, který pomeznímu rozhodčímu vehementně hlásil ofsajd, byl tím hráčem, který svým postavením Okazakiho ofsajd zrušil.

Japonský fotbalista se nakonec dočkal ve třetí minutě nastavení první půle. Leicester rozehrával rohový kop, při kterém Okazaki nedopřál brankáři Mignoletovi chvíli klidu. Belgický gólman nakonec centr svými rukavicemi minul a Okazaki dotlačil míč do sítě.

Ve druhém poločase Leicester vrhl své síly do útoku. Místo vyrovnání však přišel další gól Liverpoolu. V šedesáté osmé minutě se tři hráči Reds dostali do brejku proti dvěma bránícím hráčům Leicesteru. Daniel Sturridge předložil míč volnému Hendersonovi, který propálil Schmeichela a zvýšil na 3:1.

Pohodlnější dvougólové vedení však hostům vydrželo pouhou minutu. V šedesáté deváté minutě totiž Mignolet vyrazil prudkou Grayovu střelu pouze před Vardyho, který nezaváhal a doklepl míč do sítě.

V sedmdesáté druhé minutě mohlo být Liverpoolu ještě hůř. Jamie Vardy se dostal do úniku, gólman Mignolet vyběhl na hranici svého vápna, i když nepřesně, tak přece jen zasáhl balon a až poté poslal k zemi Vardyho. Rozhodčí nicméně vyhodnotil zákrok jako penaltový. Pokutového kopu se ujal sám Vardy, který s oblibou kope penalty do středu brány. Ze svého zvyku neustoupil ani nyní a poslal míč doprostřed branky. Simon Mignolet však Vardyho záměry přečetl a penaltu vyrazil.

V závěru zápasu si Leicester nedokázal vynutit souvislý tlak na soupeřově polovině, a Liverpool tak vedení 2:3 uhájil až do závěrečného hvizdu.

zdroj: premierleague.com

Kompletní výsledky sobotních zápasů šestého kola Premier League:

West Ham - Tottenham 2:3 (5. J. Hernández, 87. Kouyaté - 34. Kane, 38. Kane, 60. Eriksen)

Manchester City - Crystal Palace 5:0 (44. Sané, 51. Sterling, 59. Sterling, 79. Agüero, 89. Delph)

Swansea - Watford 1:2 (56. T. Abraham - 14. Gray, 90. Richarlison)

Burnley - Huddersfield Town 0:0

Everton - Bournemouth 2:1 (77. Niasse, 82. Niasse - 49. J. King)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz