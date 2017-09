Premier League - Našel Arsenalu náhradu za Alexise Sáncheze? V létě by mohl přijít snajpr Neapole

© express.co.uk - Dries Mertens

Dnes 12:47 - Arsenal se podle všeho bude muset příští léto vyrovnat se ztrátou svého klíčového hráče Alexise Sáncheze, už nyní ale pracuje na nalezení jeho náhrady a podle italských médií se chystá podepsat hvězdu Neapole a jednoho z nejnebezpečnějších útočníků v Evropě Driese Mertense.

Mertens sice ještě na začátku loňské sezóny hrál na pozici křídelního záložníka, jenže odchod Gonzala Higuaína do Juventusu a zranění Arkadiusze Milika donutilo Neapol posunout belgického reprezentanta na hrot útoku, kde Mertens okamžitě zazářil.



Belgický útočník jen během pouhých dvou prosincových zápasů proti Cagliari a Turínu nasázel soupeřům celkem sedm branek a o nic hůře si nevede ani letos, kdy patří k nejlepším střelcům Serie A.



To samozřejmě neuniklo pozornosti londýnského Arsenalu, který se snažil podepsat Mertense už v létě jako náhradu za Alexise Sáncheze, ale prodloužení smlouvy autora 34 gólů z loňského ročníku dohodu znemožnilo.



Jenže třicetiletému belgickému snajprovi se na konci letošní sezóny aktivuje v Neapoli výkupní klauzule ve výši pouhých 30 milionů eur a Kanonýři, kteří mohou o Sáncheze přijít po sezóně bez náhrady, toho hodlají využít.



Mertens sice ještě před koncem letošní sezóny oslaví už 31 let, takže by pro tým Arséna Wengera byl jen krátkodobou možností, ale bývalý hráč PSV Eindhoven se s přibývajícím věkem zlepšuje, o čemž vypovídá i jeho šest nastřílených gólů v letošních pěti ligových zápasech za Neapol, včetně hattricku do sítě Beneventa.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz