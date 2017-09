Premier League - José Mourinho k návratu Luka Shawa: Pokud chce hrát, bude se muset zlepšit

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Ztratí Mourinho po kritice Shawa kabinu United?

Dnes 11:01 - Luke Shaw se podle slov Josého Mourinha bude muset zlepšit, aby se dostal do základní sestavy Manchesteru United, portugalský manažer ale zůstává trpělivý kvůli jeho návratu po posledním zranění. Shaw se ve středečním utkání Carabao Cupu objevil v soutěžním zápase poprvé od dubna, kdy si přivodil zranění nohy, Mourinha ale svým výkonem zatím nepřesvědčil.

Od Shawa se dlouhodobě očekávají velké věci. Poté, co zazářil v dresu Southamptonu a zahrál si na mistrovství světa, z něj totiž Manchester United udělal před třemi lety nejdražšího teenagera historie.



Jenže levý bek od té doby odehrál vinou zdravotních problémů a výkyvů formy za Manchester United jen 48 utkání, k čemuž výrazně přispěla i dvojitá zlomenina nohy během druhé sezóny v klubu.



V minulé sezóně se Shaw do hry vrátil, ale Mourinho několikrát veřejně zpochybnil jeho postoj a fotbalovou inteligenci, načež anglický obránce utrpěl v dubnu další vážné zranění nohy a sezóna tím pro něj předčasně skončila.



Ve středečním pohárovém utkání proti Burtonu Shaw na hřiště vyběhl jako náhradník ve druhém poločase a portugalský manažer k jeho výkonu řekl: „Musí na sobě pracovat.“

Luke Shaw se ve středu vrátil do hry po dalším vážném zranění. (zdroj: zimbio.com)

„Sami jste viděli středeční zápas proti Burtonu a ptáte se, zda bude zítra hrát? Ne, nebude zítra hrát. Musí ještě hodně pracovat. Musí se zlepšit.“



„Hele, nehrál šest měsíců. Nečekal jsem, že ve středu přijde na hřiště a bude vyhlášen hráčem zápasu, nebo bude 45 minut lítat nahoru a dolů. Nehrál příliš dlouhou dobu.“



„V Premier League máte další hráče, kteří v tuto chvíli nehrají a jejich manažeři říkají jen to, že nejsou v optimální kondici. A to se bavíme o nejlepších hráčích Premier League.“



„Slyšel jsem to minulý týden říkat manažera Chelsea, slyšel jsem to od manažera Arsenalu. Jsou to hráči, kteří nepatří do jejich představ, jejich koncepcí, nebo nejsou v nejlepším stavu po zraněních a dlouho nehráli.“



„Luke měl operaci a dlouhou dobu byl bez fotbalu. Nemohu očekávat, že se vrátí a bude nejsilnější na hřišti,“ dodal Mourinho.

