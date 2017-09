Premier League - V Premier League by Celtic ukázal svoji velikost, nevěřím ale, že se do Premier League někdy dostane, říká manažer Brendan Rodgers

© dailyexpress.co.uk - Brendan Rodgers

Včera 16:57 - Poté, co byl Rangers přesunut do nižší skotské soutěže, Celtic v Premiership dominuje a má na kontě šest titulů v řadě. Uplynulou sezonu dokonce opanoval bez prohry. Spekulace o tom, zda skotská Premiership není pro Celtic malá a zda by se klub neměl poměřovat s týmy z Premier League, není úplně nemístná. Brendan Rodgers věří, že v Premier League by Celtic ukázal svoji velikost.

Uplynulou sezonou skotské nejvyšší soutěže proplul Celtic Glasgow pod vedením Brendana Rodgerse bez jediné porážky. Celtic tak získal svůj 48. titul a zmenšil náskok rivalů Rangers, kteří se z mistrovského titulu radovali 54krát.

Diskuzí o tom, zda by se přední skotské týmy neměly pravidelně poměřovat s kluby z Premier League, bylo v minulosti hned několik. Konkrétní scénáře o zařazení Celticu do Premier League se však nerýsují. Brendan Rodgers, současný manažer Celticu, je přesvědčen, že kdyby Celtic hrál v Premier League, podtrhlo by to jeho velikost.

„Celtic v Premier League by byla skvělá událost. Byla by to úžasná zkušenost nejen pro Celtic nebo ostatní týmy z Premier League. Myslím si ale, že se to nikdy nestane, protože v cestě stojí spousta překážek. Celtic je však jeden z nejikoničtějších klubů na světě,“ řekl Rodgers, který v Premier League trénoval Swansea a Liverpool.

"Kdybychom teoreticky hráli v Premier League, co by to přineslo...O víkendu jsme kupříkladu hráli s Ross Country a návštěva na stadionu byla kolem 58 tisíc diváků. Na každý domácí zápas chodí zhruba 60 tisíc lidí. Pokud cestujeme na venkovní hřiště, doprovází nás výjezd deseti až dvanácti tisíc fanoušků."

„To je jasný důkaz velikosti klubu. Historie, fanoušci, to vše Celtic má. Jediné, v čem nemůže klubům z Premier League konkurovat, jsou finance."

Šéf Skotské fotbalové asociace Neil Doncaster v létě připustil, že znovu došlo k zvažování možnosti, že by Rangers a Celtic mohly působit v Premier League. O této možnosti by byla ochotna jednat i UEFA. Brendan Rodgers však jako pravděpodobnější vidí to, že by Celtic hrál v lize kombinované z různých evropských celků než přímo v Premier League.

„Museli bychom podstoupit dlouhý a komplikovaný proces. Myslím, že je větší šance na to, aby se ustanovila liga kombinovaná z evropských klubů než to, že se Celtic dostane do hierarchie anglických soutěží.“

"Každý tým v Anglii věří, že se probojuje do Premier League. Brentford, Huddersfield, takové kluby žijí vizí a ambicí, že jednou budou v Premier League. I proto si myslím, že by pro Celtic a Rangers bylo složitě probojovat se přes tyto věřící týmy do Premier League. Kdyby se to ale jednou podařilo, bylo by to skvělé, protože pak by lidé viděli skutečnou kvalitu a velikost Celticu,“ uzavřel Rodgers.

Ondřej Pražák / skysports.com