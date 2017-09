Premier League - Styl naší hry je náročný, ale dobrý. O kvalitách týmu nepochybuji, říká obránce Liverpoolu Joël Matip

© skysports.com - Joël Matip

Dnes 16:13 - Liverpool zažívá rozpačitý vstup do sezony. Po přesvědčivé výhře nad Arsenalem přišlo několik proher a zbytečných remíz. Terčem kritiky je zejména chybující obrana Jürgena Kloppa. Joaeuml;l Matip, obránce Reds, se však svého manažera zastává a věří, že hra Liverpoolu je na dobré úrovni.

Od velkolepého vítězství 4:0 nad Arsenalem Liverpool nevyhrál. Od 27. srpna. Poté přišla vysoká prohra s Manchesterem City, remíza v Lize mistrů se Sevillou, remíza s Burnley a pohárové vyřazení od Leicesteru. Právě s Foxes bude Liverpool hrát o víkendu v rámci Premier League.

„Všechno má svá pozitiva a negativa, já ale o našem stylu hry nepochybuji. Nemůžu pořád stát na svém místě v obraně, když spoluhráči vyráží do útoku. Vznikl by mezi námi příliš velký prostor. Musíme zůstat kompaktní a pohybovat se jako jeden muž. Není to vždy jednoduché, ale takhle hrajeme a myslím, že je to dobrý styl hry,“ řekl šestadvacetiletý Matip.

„Máme dobré momenty a bohužel i ty méně dobré. Za některé chyby jsme byli nemilosrdně potrestáni, ale musíme pokračovat v tom, co jsme začali. O kvalitách našeho týmu nemám pochybnosti.“

Během týdne Liverpool odehrál pohárové utkání Carabao Cupu, ve kterém podlehl Leicesteru 2:0. V prvním poločase Liverpool dominoval zápasu, nedokázal však vstřelit branku. Ve druhé půli Reds ztratili tempo a dvakrát inkasovali. Reparát proti stejnému soupeři může Liverpool složit v sobotu, kdy znovu cestuje na stadion Leicesteru.

„Sobotní zápas bude úplně jiný než ten úterní. Nemůžete tato dvě utkání srovnávat. Myslím, že v první půli jsme si vedli dobře a právě na tento výkon se budeme snažit navázat. Věřím, že tentokrát s větším štěstím v zakončení. Myslím, že dokážeme zvítězit,“ uzavřel kamerunský obránce.

Ondřej Pražák / skysports.com