Premier League - 11 hráčů, 52 přihrávek, žádný dotek Baggies v poli – Manchester City ukázal extratřídu Guardiolovy práce

Ale jo, jenom si zkrátka myslím, že k hernímu stylu, který praktikuje Pep ty přihrávky dozadu zkrátka patří a za ty roky si na to musel snad každý zvyknout. Pokud jsou hráči, kteří tento styl mají vžitý tak je to jedna z nejvíce efektivních taktik, která přinesla uspěch už několika týmům. Pro fanouška sice nic moc, ale o to nikomu nejde, tým chce především vyhrávat a pokud vyhraješ pohár, je ti celkem jedno jestli jsi běhal jak idiot tam a zpátky, nebo sis dokolečka přihrával.