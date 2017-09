Premier League - Je Christian Eriksen nejlepším tvůrcem hry v celé Premier League?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Christian Eriksen

Dnes 14:30 - V sobotu Tottenham hraje na půdě West Hamu. V základní sestavě Spurs jistě nebude chybět Christian Eriksen. Dánský reprezentant má na začátku této sezóny skvělou formu. Pro Mauricia Pochettina je extrémně důležitý. Jeho přínos pro tým je obrovský. V čem tkví jeho největší síla? Je na své pozici kreativního záložníka nejlepším mužem v celé Premier League?

V srpnu roku 2013 přišel Christian Eriksen do Tottenhamu z Ajaxu Amsterdam za 11,5 miliónu liber. Od té doby pravidelně nastupuje v základní sestavě, i když už se u týmu za tu dobu vystřídali tři manažeři.

Jeho sezónní statistiky jsou posíleny i tím, že Eriksen je schopný zůstat fit po celou sezónu. V posledních třech sezónách si vždy připsal minimálně 35 startů v Premier League. Od srpna 2013 nasbíral úctyhodných 11 653 minut.

Kromě toho, že se mu vyhýbají dlouhodobá zranění obloukem, má i skvělou kondici, což mu také pomáhá. Naběhal toho více než kterýkoliv jiný hráč Premier League. V minulé sezóně během 36 zápasů naběhal celkem 431 kilometrů, to odpovídá deseti maratonům.

Dánský reprezentant se ve všech svých čtyřech sezónách v Premier League vždy umístil v první desítce statistiky počtu vytvořených šancí. Navíc, každým rokem se zlepšuje. V minulém ročníku Premier League byl v tomto ohledu vůbec nejlepší ze všech - pro své spoluhráče vyprodukoval 112 příležitostí.

Není tedy náhoda, že Tottenham v minulé sezóně nastřílel 86 gólů a Eriksen se podílel na více než čtvrtině z nich - sám dal 8 gólů a zaznamenal 15 gólových asistencí.

Co se týče pěti nejlepších ligových soutěží, tak v tomto rámci byl Eriksen v počtu vytvořených šancí i v počtu gólových asistencí na třetím místě. Pětadvacetiletý Dán je opravdu klíčovou postavou Spurs. Jeho kreativita je nepřehlédnutelná.

Není divu, že nejvíce z jeho přihrávek těžil Harry Kane. Nejlepšímu střelci minulé sezóny Premier League Eriksen nahrál na 6 gólů. Na čtyři branky přihrál Sonovi a na další tři Dele Allimu.

Stále vzrůstá i jeho podíl na gólech Kohoutů. V sezóně 2014/2015 to bylo 12 gólů. v sezóně 2015/2016 19 gólů a v té minulé již zmíněných 23 gólů.

Nicméně, Barcelona se přes léto zaměřila na získání Philippeho Coutinha. O Eriksenovi se žádné velké debaty nevedly. Ale proč?

Jamie Redknapp k tomu řekl: „Kdyby měl Eriksen tetování, extravagantní účes, pak bychom o něm nepřestali mluvit. Ale on vypadá jako hezký, hodný kluk.“

„Kdyby udělal něco nezvyklého, třeba by předvedl nějakou šílenou oslavu, mluvili bychom o něm. Je to nesmírně talentovaný hráč, ale kvůli jiným hráčům se na něj nedostává. Zaslouží si mnohem větší chválu.“

Takže v jakých oblastech Christian Eriksen oproti konkurenci vyniká? Pojďme se na to podívat...

V následujícím grafu jsou Eriksenovy statistiky porovnávány s průměrným číslem zaznamenaným u záložníků v Premier League v průměru na 90 minut.

Co se týče vstřelených gólů, je Eriksen hodně před konkurencí. Vstřelil dvojnásobek toho, co průměr všech ostatních. Ukazuje se, že má silnější levou nohu a také střílí branky z větší vzdálenosti.

U statistik přihrávek je na tom Eriksen podobně jako průměr. Za 90 minut vyprodukuje průměrně 56 přihrávek, průměr ostatních je 46. Z těchto přihrávek 47 % směřuje dozadu, 30 % dopředu a zbývajících 23 % do stran. To naznačuje, že dokáže rozdávat míče na všechny strany.

Nicméně, Eriksenovi jistě schází jeden důležitý parťák. S Kylem Walkerem si přihrál dohromady 448x. S nikým jiným nekombinoval častěji. Kyle Walker ovšem přes léto neodolal vábení Manchesteru City.

Mapa jeho aktivity na hřišti dokazuje, že Eriksen dává přednost tomu, aby se nejvíce pohyboval ve středu pole a vpravo na útočné třetině hřiště. Tam může mít ten největší vliv na ofenzivní činnost Tottenhamu.

Další graf jasně ukazuje, že Christian Eriksen je kreativním hráčem. Nechodí často do soubojů, nepřipisuje si taktické fauly, nezastavuje protiútoky, ani se nepouští do velkých kliček. Jeho úkoly jsou jiné a jasně dané. Na hřišti dělá to, v čem nejlepší. Vytváří šance pro své spoluhráče a diriguje ofenzivu Tottenhamu.

Takže je Eriksen nejlepším tvůrcem hry v celé Premier League? Statistiky nejsou vždy vše vypovídající, ale u tohoto dánského záložníka to jasně naznačují...

Michal Čermák