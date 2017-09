Premier League - Konec dohadů – Chelsea souhlasí s prodejem Diega Costy do Atlética Madrid

© skysports.com, fotbalportal.cz - Diego Costa

0 Líbilo se

Dnes 20:36 - Jedna z velkých ság by měla být u konce. Diego Costa dosáhl svého a odejde z Chelsea do Atlética Madrid. Vedení londýnského klubu už potvrdilo, že je se španělským klubem domluveno. Zbývá lékařská prohlídka a dohodnutí osobních podmínek. Colchoneros by měli za Costův návrat zaplatit přes 50 miliónů liber, což byla částka, kterou Blues od začátku požadovali.

Podle zdrojů SkySports by Atlético Madrid skutečně mělo zaplatit přes 50 miliónů liber. Návrat Diega Costy do hlavního města Španělska se blíží. Musí ještě projít lékařskými testy a dohodnout se na osobních podmínkách. V tom už by neměl být problém. Od začátku Diego Costa prohlašoval, že návrat do Atlética je jeho snem.

Chelsea už Costovi nebude platit jeho mzdu, jakmile brazilský útočník ve španělských službách podepíše smlouvu s Atléticem.

V prohlášení vedení Chelsea se uvádí: „Chelsea se dnes dohodla na podmínkách s Atléticem Madrid ohledně transferu Diega Costy. Transfer je podmíněn souhlasem s osobními podmínkami a lékařskou prohlídkou.“

Diego Costa se odmítl zapojit do letní přípravy Chelsea, jakmile zjistil, že s ním Antonio Conte nepočítá. Už 98 dní nehrál Costa soutěžní zápas. Navíc i teď si ještě počká. Atlético totiž nemůže zaregistrovat hráče až do konce letošního roku, takže Diego Costa bude moci nastoupit nejdříve až v lednu. Costa se vrací do Atlética po třech letech strávených na Stamford Bridge, kde získal dva anglické tituly.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz