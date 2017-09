Premier League - Danny Welbeck by měl dostávat přednost před Alexisem Sánchezem, říká Charlie Nicholas

© bongdaplus.vn, fotbalportal.cz - Welbeck by měl dostat přednost před Sánchezem

Dnes 20:17 - Přes léto se toho kolem Alexise Sáncheze dělo skutečně hodně. Na spadnutí byl jeho odchod z Arsenalu do Manchesteru City. Jenomže i proto, že Gunners se nepovedlo získat Thomase Lemara z Monaka, chilský reprezentant zůstal na Emirates Stadium, kde má smlouvu jen do konce sezóny. Podle Charlieho Nicholase by měl dostávat přednost Danny Welbeck, pokud tedy bude zdravý.

Prožívá skvělý start do sezóny. Danny Welbeck ve všech dosavadních pěti zápasech Premier League v této sezóně nastoupil v základní sestavě Arsenalu. Připsal si 3 góly.

To Alexis Sánchez je na tom úplně jinak. Po turbulentním období v Premier League ještě letos neodehrál ani jednou celých 90 minut. Ovšem to zvládl v Evropské lize proti Kolínu nad Rýnem a také v Carabao Cupu proti Bristolu Rovers.

Charlie Nicholas není překvapen tím, že Danny Welbeck dostává přednost před Sánchezem.

„Minulý týden hrál Arsenal proti Chelsea a vědělo se, že Danny Welbeck dostane přednost před Alexisem Sánchezem.“

„V tuto chvíli Sánchez nezapadá do sestavy Gunners. Sánchez je nejlepší hráč, pokud má svůj den. Ale teď, jestliže bude Welbeck zdravý, bude začínat on.“

Na otázku, zda má Welbeck garantováno místo v základní sestavě kvůli svému pohybu, Nicholas odpověděl:

„Ano, je to kvůli jeho rychlosti a pohybu. Není to nejpřirozenější zakončovatel a také přinese zmar pro mnoho lidí, ale jeho pohyb dokáže potrápit každou obranu, a to kdykoliv.“

„To je důvod, proč hrál proti Chelsea. To je přesně ten důvod. Před tím dal dva góly. Jeho pohyb pomáhá i Lacazettovi, klasické devítce. Nevíme, jak na tom teď Alexis Sánchez je, potom co padl jeho přestup do Manchesteru City.“

„Kdyby Arsenal nechal odejít Özila a Sáncheze, ztratil by hodně. Ale jsou nahraditelní? Jistěže ano. Alex Iwobi, Reiss Nelson a další mladíci mají potenciál.“

„Nejsou tak dobří jako tyto dvě superhvězdy, ale nikdo vám nedá žádnou záruku. Zápas proti Chelsea otevřel lidem oči. Sestava Arsenalu byla vyvážená. Zvládli to i bez Sáncheze a Özila.“

