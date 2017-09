Premier League - Kdybych se vrátil do Francie, bylo by to jedině do Lille, říká Eden Hazard

© skysports.com - Eden Hazard

Dnes 11:16 - PSG během uplynulého přestupového léta dokázalo přilákat hvězdu světového formátu - Neymara z Barcelony. Bohatý pařížský klub se nezastavil a s opcí na budoucí přestup přivedl i talentovaného Kyliana Mbappého. Apetit PSG však ani těmito přestupy není ukojen a Pařížané chtějí nadále posilovat svůj tým o zvučná jména.

Takové standardy splňuje Eden Hazard. Belgičan zmeškal začátek nové sezony a teprve nyní se postupně vrací do soutěžních zápasů v dresu Chelsea. V uplynulé sezoně byl však jedním z klíčových hráčů Blues při cestě za titulem. V Premier League vstřelil 16 branek a pro své spoluhráče vytvořil 89 šancí.

I to je důvod, proč Hazard údajně uvízl v hledáčku PSG, které už nyní disponuje hvězdnou sestavou. Do Chelsea Hazard přestoupil právě z francouzské ligy, kde do roku 2012 hájil barvy Lille. Šestadvacetiletý Belgičan tak má s francouzskou soutěží zkušenost a připouští, že je to atraktivní soutěž, zároveň však popírá, že by jeho kroky při případném přestupu vedly do PSG.

„V Ligue 1 jsou velké kluby, byla to atraktivní soutěž už před šesti lety, když jsem zde hrál. Ve Francii chtějí hrát přední světoví hráči, je to dobře, ale kdybych se já někdy do Ligue 1 vrátil, šel bych do Lille, to je můj klub. Má kariéra se ale ještě nechýlí ke konci, stále mám co dokazovat a mám před sebou řadu sezon,“ řekl Hazard.

Ondřej Pražák