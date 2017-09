Premier League - Rashford je na stejné úrovni jako Mbappé a Dembélé, říká Phil Neville

© metro.co.uk - Marcus Rashford

2 Líbilo se

Dnes 10:34 - Manchester United úspěšně vstoupil po Carabao Cupu, pohárové soutěže, kterou loni vyhrál. Proti druholigovému Burtonu se United předvedli atraktivním fotbalem a vyhráli 4:1. Dvěma góly a jednou asistencí se na vítězství Manchesteru podílel i Marcus Rashford, devatenáctiletý talent, který je podle některých srovnatelný s Mbappém z PSG a Dembélém z Barcelony.

Phil Neville, bývalý obránce Manchesteru United, je tím, kdo vyzdvihuje Marcuse Rashforda na úroveň Kyliana Mabappého a Ousmane Dembélého. „Všichni pořád mluví o Ousmane Dembelém a Kylianovi Mbappém, ale nikdo se podobně nevyjadřuje o Rashfordovi.“

„Protože je to Angličan, říkáme: ‚Ok, hraje na levém křídle a jde mu to.‘ On je ale stejně kvalitní jako Dembélé nebo Mbappé, kteří také dokáží zahrát na obou křídlech. Lidé říkají, že Rashford by měl hrát z pozice středního útočníka, trenér jej ale může využívat kdekoliv v útoku, je na to dostatečně kvalitní.“

„Rashford je na stejné úrovni jako tito 100, reskeptive 150 milionoví hráči. Talentem ani kvalitami za nimi vůbec nezaostává. V budoucnosti může být hvězdou, protože každou sezonu dělá obrovský pokrok.“

„Poprvé se ukázal po Louisem Van Gaalem a posléze i pod José Mourinhem, přestože nikdo moc nevěřil, že pod ním bude hrát. Rashford ale dostával prostor ve velkých zápasech. V nich navíc nebyl pouhým mladým učněm, ale hráčem, který dokázal tyto zápasy rozhodnout důležitými góly. Ukazuje, že z něj může být světový hráč,“ uzavřel Neville.

Ondřej Pražák / skysports.com