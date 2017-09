Premier League - Manchester United i Chelsea slaví pohodový postup. Dál jde v Carabao Cupu Arsenal i Manchester City

© manutd.com -

Včera 22:41 - Všichni favorité středečních zápasů Carabo Cupu s většími či menšími obtížemi prošli do dalšího kola. Suverénní byla Chelsea i Manchester United. Jediná branka rozhodla zápas Arsenalu s Doncasterem. Na výhru se nadřeli i fotbalisté Manchesteru City, kteří porazili West Brom 2:1.

Manchester City - Burton Albion FC 4:1

Branky:5. Rashford, 17. Rashford, 36. Lingard, 60. Martial - 90+1. Dyer

Manchester United:Romero (78. Pereira) - Darmian, Lindelöf, Smalling, Blind - Carrick, Herrera - Lingard, Mata (46. Shaw), Martial - Rashford (64. McTominay

Burton Albion FC:Ripley - Lund, Turner (46. Warnock), Flanagan, Naylor, Dyer - Akpan (78. Akins), Palmer, Allen - Mason, Varney

Fotbalisté Burtonu vstoupili do zápasu na Old Trafford s nadšením a odhodláním. V prvních minutách se dostali do náznaků šancí, v páté minutě ale jejich entuziasmus zchladil Marcus Rashford. Jese Lingard v pokutovém území přiťukl pas Michaela Carricka právě pro Rashforda, který jemným obloučkem poslal míč přes vybíhajícího gólmana do sítě.

Burton nechtěl být Manchesteru tím soupeřem, který je zatažený před vlastním vápnem. Naopak hosté se chtěli proti United vytáhnout, a proto se snažili hrát ofenzivně. To však nahrávalo i Manchesteru, kterému se otevíraly prostory pro kombinaci a útoky. V sedmnácté minutě se podruhé prosadil Marcus Rashford, jehož střela z hranice vápna zapadla přesně k tyči brány hostí.

Ve třiadvacáté minutě se po rychlé souhře dostal do zakončení Juan Mata. Španělský záložník z deseti metrů zamířil do horní části brány, našel však pouze rukavice gólmana Ripleyho. O dvě minuty později vyslal Mata do šance osamoceného Martiala, i on ale ztroskotal na brankáři hostů.

Do slibných šancí se Burton dostával především po straně, na které operoval nepříliš jistý Mateo Darmian. Právě on v sedmadvacáté minutě nechal hosty proniknout do pokutového území. Zakončující hráč se pokoušel o podobný lob, prostřednictvím kterého se poprvé prosadil Rashford, jeho záměr ale vystihl gólman United Romero.

I ve zbytku poločasu se hrálo ve velkém tempu a Manchester se dostával do jedné šance za druhou. V devětadvacáté minutě zastavila Matovu střelu tyč, o šest minut později se gólové radosti dočkal Lingard, jehož tečovaná střela zapadla k levé tyči.

Manchester byl nebezpečný i ve druhém poločase. V padesáté sedmé minutě se Martial prokličkoval do vápna, jeho střelu ale dobrým zákrokem vytěsnil gólman do bezpečí. O tři minuty později už se i Anthony Martial dočkal gólu. Po Rashfordově přiťuknutí se francouzský útočník dostal do vápna a střelou po zemi přidal čtvrtý gól United. V první minutě nastavení Burton dosáhl kosmetické úpravy výsledku, když na konečných 4:1 dával Lloyd Dyer.

zdroj: manutd.com

Chelsea FC - Nottingham Forest FC 5:1

Branky:13. Kennedy, 19. Batshuayi, 40. Musonda, 54. Batshuayi, 85. Batshuayi - 90+2. Darikwa

Chelsea FC: Caballero - Cahill (C), Christensen (71. Clarke-Salter), Rudiger - Zappacosta (76. Sterling), Fábregas (56. Ampadu), Bakayoko, Kennedy- Mussonda, Batshuayi, Hazard

Nottingham Forest FC: Henderson - Worrall, Hobbs, Mancienne (C) -Lichaj, Bouchalakis, Osborn, Dowell (74. Clough), Fox (59. Darikwa) - Cummings, Walker (65. Brereton)

Chelsea nakročila za postupem do dalšího kola podobně jako Manchester United už v prvním poločase. Skóre zápasu otevřel ve dvanácté minutě Kenedy, který si na zadní tyč naběhl na centrovaný balon Antonia Rürigera a střelou z bezprostřední blízkosti uklidil míč k tyči. O dalších šest minut později už Chelsea vedla o dvě branky. Michy Batshuayi si naběl do pokutového území na přihrávku Edena Hazarda a zakončením, které prošlo brankáři Nottinghamu mezi nohama, zvýšil na 2:0. Úspěšný poločas završil ve třicáté deváté minutě Charly Musonda, dvacetiletý záložník, který svůj povedený poločasový výkon korunoval prudkou ranou, na kterou gólman hostů nedosáhl. Střelecky při chuti byla Chelsea i ve druhém poločase. V padesáté druhé minutě se do úniku dostal Eden Hazard. Belgičan si před gólmanem Hendersonem zasekl balon a mohl zakončovat do poloprázdné brány, místo toho však balon nezištně nabídl Batshuayiovi, který zvýšil na 4:0. Na 5:0 upravil pět minut před koncem Michy Batshuayi. Kenedyho prudká rána se od břevna odrazila právě k Batshuayiovi, od kterého míč zamířil do sítě. Ve druhé nastavené minutě Nottingham zaznamenal alespoň čestný úspěch, když na konečných 5:1 upravil střídající Tendayi Darikwa. zdroj: chelseafc.com

West Bromwich Albion - Manchester City 1:2

Branky: 72. Yacob - 3. L. Sané, 77. Sané

West Bromwich Albion: Foster - Nyom, Dawson, Evans, McAuley (62. Phillips), Gibbs - Yacob (80. McClean), Morrison, Krychowiak - J. Rodriguez (67. S. Rondón), Robson-Kanu

Manchester City: Bravo - Danilo, Stones, Mangala, Delph - Y. Touré, Gündogan (59. Walker) - Sterling, Bernardo Silva, L. Sané (79. Fernandinho) - Gabriel Jesus

Manchester City se jako jediný středeční favorit střetl s týmem z Premier League. Proti West Bromu se však Citizens dokázali prosadit už ve třetí minutě. Po centru z pravé strany se do zakončení dostal Ilkay Gündogan, jeho střelu sice gólman Foster dokázal vyrazit, na Saného dorážku už ale nemohl stačit. I díky rychlému gólu si Manchester City udržoval značnou převahu, druhou uklidňující branku však v prvním poločase nepřidal. Druhý poločas byl o poznání vyrovnanější než ten první. V sedmdesáté druhé minutě West Brom dokonce vyrovnal skóre, když se po Gibbsově rohovém kopu prosadil Yacob. Remízový stav vydržel pouhých pět minut. V sedmdesáté sedmé minutě se podruhé v zápase prosadil Leroy Sané, jehož střela z hranice vápna zapadla do levého horního rohu Fosterovy brány. zdroj: twitter.com

Arsenal FC - Doncaster Rovers FC 1:0

Branky:25. Walcott

Arsenal FC:Ospina - Holding, Mertesacker (C), Chambers (46. Dasilva) - Nelson (84. Willock), Wilshere (76. Iwobi), Elneny, Matiland-Niles - Walcott, Sánchez - Giroud

Doncaster Rovers FC:Lawlor - Butler, Wright, Mason - Blair, Whiteman, Houghton (62. Alcock), Kongolo, Rowe - Coppinger (C) (62. Mandeville), May (76. Marquis)

Arsenal si během první půle vytvořil znatelnou střeleckou převahu, zatímco Doncaster vypálil pouze dvakrát, hráči Arsenalu se ke střele napřáhli hned šestnáctkrát. Do prostoru brány však mířilo pouze pět pokusů, a i proto se Arsenal prosadil pouze jednou. Alexis Sánchez v pětadvacáté minutě našel dlouhou přihrávkou Theo Walcotta, který obloučkem přehodil soupeřova gólmana a určil poločasové skóre 1:0.

I ve druhém poločase Arsenal jen zřídka trefoval bránu. O výsledku a postupu Gunners tak rozhodla jediná branka z první půle.

zdroj: arsenal.com

Zbývající výsledek středečních zápasů Carabao Cupu:

Everton - Sunderland 3:0 (37. Calvert-Lewin, 51. Calvert-Lewin, 82. Niasse)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz