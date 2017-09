Premier League - Musíte vyhrát nějakou trofej, jinak Kanea neudržíte, vzkazuje Tottenhamu jeho bývalý manažer

Ked prestupi tak Barca alebo Real...v PL jedine do United...Levy by do Chelsea a Arsenalu nepustil ani toho najsmatlavejsieho hraca nie to este Kanea City by mohli ale podla mna by ho to viac tahalo do United aj ked teraz maju lukaka a nadejneho Rashforda ale tak ked si Murinko ukaze mozno mu ho dovedu :D aj ked pochybujem ze Levy ho pusti pod 150mil :D