Premier League - Bývalý anglický obránce Rio Ferdinand se chce stát boxerem

© Daily Express - Rio Ferdinand

Dnes 11:21 - Bývalý obránce anglické reprezentace a Manchesteru United Rio Ferdinand se chce stát profesionálním boxerem. Osmatřicetiletý fotbalista, který ukončil kariéru před dvěma lety, kvůli tomu začal trénovat s britskou olympijskou reprezentací.

"Vždycky jsem byl vášnivým fanouškem boxu. Teď je pro mě tahle výzva skvělou možností ukázat lidem, co všechno je možné," uvedl Ferdinand. "Neberu to na lehkou váhu, protože ne každý má na to být profesionálním boxerem. Ale s touhou uspět a týmem odborníků se to může podařit," dodal.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2008 a šestinásobný anglický šampion není prvním fotbalistou, který zamířil do ringu. Bývalý záložník Sheffieldu United Curtis Woodhouse v roce 2012 získal britský titul v lehké velterové váze. Někdejší německý brankář Tim Wiese je zase od loňska profesionálem ve wrestlingu.

Redakce / ČTK