Premier League - Mám po krk laciných gólů, které dostáváme, říká po prohře s Leicesterem Jürgen Klopp

© skysports.com - Jürgen Klopp

Dnes 10:04 - Do zápasu Carabao Cupu šel Liverpool s cílem postoupit a napravit dojem z třech předešlých zápasů, ve kterých ani jednou nevyhrál. Po dobém prvním poločase však ve druhé půli přišel herní kolaps, dva inkasované góly a vyřazený Leicesterem.

V prvním poločase byl Liverpool herně jasně lepší. Leicester se pouze bránil náporu, Reds však svoji převahu nedokázali přetavit v branku. Před vstupem do druhého poločasu Jürgen Klopp stáhl ze hřiště Philippeho Coutinha a jak se ukázalo, byl to tah, který byl jedním z důvodů neúspěchu Liverpoolu. Bez Coutinha na hřišti hosté nebyli tak sebevědomí, jejich kombinace nebyla tak přesná a Leicester se začal Liverpool přehrávat.

Nevyčníval ani Alex Oxlade-Chamberlain, který přišel za pětatřicet milionů liber z Arsenalu a který si v tomto zápase připsal první start v základní sestavě Liverpoolu. Neproduktivní ofenzivu posléze doplnily chyby v obraně.

Prvnímu inkasovanému gólu předcházel odvrácený rohový kop. Obrana Liverpoolu si v tu chvíli myslela, že nebezpečí zažehnala, Leicester však vrátil míč do vápna, kde čtveřice hráčů přečíslila trojici bránících fotbalistů Reds. Druhý gól Leicesteru vstřelil Islam Slimani, kolem kterého defenziva Liverpoolu našlapovala jako by po špičkách, a dala mu tak prostor pro gólové zakončení.

„V prvním poločase jsme hráli opravdu dobrý fotbal a měli jsme v této pasáži rozhodnout. Měli jsme velké šance, ale fotbal se hraje na devadesát minut. Leicester dokázal první poločas nějakým způsobem přežít bez inkasování. V zakončení jsme nebyli dostatečně důrazní, to se někdy stává, i tak ale musíte zůstat koncentrovaní po celý zápas, ne jen v prvním poločase.“

„Leicesteru jsme posléze dovolili skórovat, byly to laciné góly. První byl z vráceného balonu po rohovém kopu, druhý po autovém vhazování a průniku k vápnu. Už mám po krk gólů jako jsou tyto. Takhle nemůžeme hrát, při prvním gólu jsme nebyli dostatečně kompaktní. Můžete to opakovat tisíckrát, ale stejně se to stane znovu.“

V letošní sezoně Liverpool udržel čisté konto pouze ve dvou zápasech, v posledních čtyřech utkáních navíc inkasoval deset gólů.

„Po prvním gólu jste si mohli všimnout, jak sebevědomí Leicesteru vylétlo vzhůru. Byl to obrovský rozdíl. Tyto momenty rozhodují zápasy. Někdy máte takové šance vy, někdy soupeř, tak to chodí.“

„Stále jsme výborný tým, vidím to. V pohárových soutěžích ale rozhoduje momentální forma a jeden výsledek. Chtěli jsme jít do dalšího kola, ale na výkony z prvních poločasů se nehraje. Zápas se dá shrnout jednoduše - v prvním poločase jsme byli mnohem lepší, ale nedali jsme gól. Dokud ale budeme dostávat takové góly, jaké dostáváme, bude to těžké,“ uzavřel Klopp.

Pohárovou prohru s Leicesterem může Liverpool odčinit už tento víkend. V rámci Premier League, na tom samém stadionu, proti stejnému soupeři. V sobotu v podvečer Liverpool zamíří na stadion Leicesteru podruhé.

Ondřej Pražák / skysports.com, fotbalportal.cz