Premier League - Liverpool končí v Carabao Cupu, ve druhém poločase herně odpadl a Leicesteru podlehl 2:0

Včera 22:30 - Carabao Cup a jeho předchozí sponzorské mutace je tou pohárovou soutěží, která není pro přední anglické kluby prioritou. Důkazem jsou samotné základní sestavy, které manažeři do této soutěže nasazují, nejde jen o hráče z lavičky, ale i o fotbalisty rezervních a juniorských výběrů. První a zároveň poslední letošní vystoupení v Carabao Cupu má za sebou Liverpool, který ve druhém poločase ztratil svoji optickou dominanci, a dvakrát inkasoval.

Leicester City - Liverpool FC 2:0

Branky: 66. Okazaki, 78. Slimani

Leicester City: Hamer, Amartey, Dragović, Morgan (C), Chilwell - Albrighton, Iborra, Ndidi, Gray - Slimani, Ulloa

Liverpool FC: Ward - Flanagan, Klavan, Gomez, Robertson - Henderson (C), Grujič, Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Coutinho, Solanke

Po seznamovacím úvodu Liverpool převzal taktovku a začal diktovat tempo hry. Kombinační hra vedená středem hřiště nebyla v podání Reds tak nebezpečná, a to i kvůli zhuštěnému středu pole. Největší šance si Liverpool vytvářel pomocí rychlých křídelních náběhů a následných centrů do vápna. Zejména levá strana, na které se činil krajní obránce Robertson, byla pro obranu Leicesteru hrozbou. S Robertsonovými ostrými centry se však nedokázala sladit ofenziva Liverpoolu - Solankemu, ale i jiným hráčům často chyběl krok, či větší přesnost v zakončení.

Ve druhém poločase se Leicester začal více dostávat do hry a statistika držení míče již nebyla tak jednostranně nakloněna Liverpoolu. Důvodem mohlo být i vystřídání Coutinha, který v první půli dokázal podržet a rozehrát míč. Leicester nejenže vyrovnal obraz hry, ale dokonce se dostal do vedení.

V pětašedesáté minutě si Liverpool příliš rychle myslel, že odvrátil nebezpečí z rohového kopu. Leicester vrátil míč do vápna, kde čtveřice hráčů přečíslila trojici bránících fotbalistů Liverpoolu. K míči se dostal Shinji Okazaki, který střelou po zemi překonal gólmana Warda.

Zatímco Liverpool se snažil o vyrovnání - na hřiště se dostal třetí útočník Danny Ings, který doplnil Solankeho a Woodburna - Leicester vstřelil druhý gól. Islam Slimani si to po pravé straně namířil k hranici vápna. Marko Grujić, který měl na kontě žlutou kartu, se rozhodl nepodnikat žádný obranný zákrok, Slimanimu prakticky uhnul z cesty, a ten tak dostal prostor pro gólovou střelu namířenou do horní části brány.

Ve zbytku zápasu se Liverpool nedostal do šance, která by volala po vyrovnání. Leicester City tak po výhře 2:0 postoupil do dalšího kola Carabao Cupu.

Další výsledky 3. kola Carabao Cupu:

Tottenham - Barnsley 1:0 (65. Alli)

Bournemouth - Brighton 1:0 po prodloužení (99. King)

Crystal Palace - Huddersfield 1:0 (13. Sako)

Reading - Swansea 0:2 (52. Mawson, 83. Ayew)

West Ham - Bolton 3:0 (4. Ogbonna, 31. Sakho, 90+4. Masuaku)

Bristol City - Stoke City 2:0 (50. Diedhiou, 60. Taylor)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz