Premier League - Raději bych měl Diega Costu než Álvara Moratu, říká Ray Wilkins, někdejší asistent Chelsea

© standard.co.uk - Diego Costa

0 Líbilo se

Dnes 20:09 - Álvaro Morata nevstoupil do Premier League vůbec špatně, v nedělním derby s Arsenalem se nicméně nedokázala prosadit ani on. Ray Wilkins, někdejší hráč Chelsea a Manchesteru United, nicméně věří, že lepší volbou do základní sestavy by byl Diego Costa.

Diego Costa nehrál za Chelsea od té doby, co na veřejnost vypustil zprávu, že Antonio Conte s ním nadále nepočítá. Costa se přes léto nedočkal přestupu - Atlético Madrid a Chelsea se nedohodly na částce, která by vyhovovala oběma stranám.

Álvaro Morata však Costu nezastupuje vůbec špatně. Po svém sedmdesátimilionovém příchodu z Realu Madrid odehrál v Premier League pět zápasů, ve kterých vstřelil tři góly a na další dva přihrál.

Bývalý asistent manažerů Chelsea Scolariho, Hiddinka i Ancelottiho, Ray Wilkins přesto stále věří, že Diego Costa by je pro Chelsea lepší volbou.

„Morata je možná techničtější fotbalista s lepší kontrolou míče, pohybem, je i rychlejší. Když se ale podívám na Costu, vidím dravce, je postrachem pro soupeře, kteří ho nemají rádi. Raději bych měl v týmu Costu než Moratu.“

„Nerozumím tomu, proč aspoň nezkusíme hrát s oběma naráz. Chelsea by jejich spojením získala velkou útočnou sílu.“

Ondřej Pražák / skysports.com