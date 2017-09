Premier League - 3. kolo Carabao Cupu: Leicester hostí Liverpool, United hrají s druholigovým Burtonem

© Bleacher Report - Liverpool v utkání s Leicesterem

1 Líbilo se

Dnes 08:04 - V úterý a ve středu je na programu 16 zápasů třetího kola anglického Carabao Cupu. Největším lákadlem je zápas mezi Leicesterem a Liverpoolem. Je to jeden ze čtyř prvoligových soubojů v této fázi. Manchester United, obhájce trofeje, doma přivítá Burton hrající druhou nejvyšší soutěž. Dočkáme se nějakého překvapení? Kolik týmů z Premier League projde dál?

Leicester - Liverpool

Úterý 19. září, 20.45, King Power Stadium

Nejlépe obsazeným duelem 3. kola Carabao Cupu je právě tento úterní souboj mezi Leicesterem a Liverpoolem. V posledních čtyřech vzájemných soutěžních zápasech se vždy radoval domácí tým. V minulé sezóně Premier League Liverpool doma vyhrál 4:1, ale venku padl 3:1. Tyto dva kluby se v Ligovém poháru spolu utkaly jen jednou. Bylo to v roce 1987 ve třetím kole. Reds nakonec došli až do finále.

Leicester je po pěti kolech na patnáctém místě tabulky Premier League. Naposledy remizoval na půdě Huddersfieldu 1:1. Z penalty skóroval Jamie Vardy. Foxes se budou zřejmě muset obejít bez něj, protože anglický útočník má problémy s třísly a je velmi pravděpodobné, že nenastoupí. Hrát nebudou ani zranění James, Huth a Fuchs. V minulém ročníku Ligového poháru vypadl Leicester ve třetím kole s Chelsea. Lišky vyhrály Ligový pohár celkem třikrát. Naposledy se jim to povedlo v roce 2000. Pětkrát hrály finále. V minulém kole Leicester vyřadil Sheffield United, když vyhrál 4:1. Dva góly dal Slimani.

Liverpool je v lize na osmém místě. O víkendu nedokázal na domácím hřišti porazit Burnley, se kterým remizoval 1:1. A to i přesto, že zaznamenal celkem 35 střel. Jürgen Klopp byl po zápase hodně frustrovaný. Není divu. Nyní si bude chtít spravit chuť v Ligovém poháru. Je jasné, že nechá odpočívat nejdůležitější hráče. Nevyužije ani zraněné Lallanu s Clynem. Trest si odpykává Mané. Naopak v základní sestavě Reds by se mohl poprvé objevit Alex Oxlade-Chamberlain. Šanci mohou dostat i Danny Ward a Marko Grujič. Reds se v poslední době v Ligovém poháru poměrně daří. V posledních třech sezónách došel vždy do semifinále, a v roce 2016 si dokonce zahrál finále, ve kterém ovšem podlehl Manchesteru City. Liverpool je rekordmanem v Ligovém poháru. Získal jej už osmkrát. Nikdo to nedokázal vícekrát. Poslední triumf se datuje do roku 2012.

Absence:

Leicester: James, Huth, Fuchs (všichni zranění), Vardy (nejistý start)

Liverpool: Lallana, Clyne (oba zranění), Ings (nejistý start), Mané (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Leicester: Hamer - Dragovič, Benalouane, Maguire, Chilwell - Albrighton, Amartey, Iborra, Gray - Iheanacho, Slimani

Liverpool: Ward - Alexander-Arnold, Klavan, Gomez, Robertson - Milner, Can, Grujič - Woodburn, Solanke, Oxlade-Chamberlain

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

Manchester United - Burton

Středa 20. září, 21.00, Old Trafford

Ve středu večer přijede do Divadla snů Burton. Tento tým nikdy nehrál Premier League, takže se s Manchesterem United potkal jen dvakrát v FA Cupu. To se psal rok 2006. Doma dokázal udržet hvězdný celek na uzdě a uhrál bezgólovou remízu. V opakovaném zápase pak na Old Trafford schytal debakl 5:0.

Manchester United v neděli zvítězil nad Evertonem 4:0 a zůstal na vedoucí příčce Premier League. Má stejně bodů i stejné skóre (16:2) jako Manchester City. José Mourinho může být se vstupem do sezóny spokojený. Teď zřejmě pořádně zarotuje sestavou a nechá opory odpočívat. Ví, že jej čeká náročný program jak v lize, tak v Champions League. Nicméně Manchester United obhajuje loňské prvenství v Ligovém poháru. Má jich na kontě celkem 5 a touží se přiblížit prvnímu Liverpoolu. Hrát nebudou dlouhodobě zranění Ibrahimovič a Rojo. Paul Pogba si také na pár týdnů odpočine od fotbalu.

Burton je v tabulce Championship momentálně na 19. místě. O víkendu překvapil Fulham, když jej doma porazil 2:1. Burtonu chybí střelec. Zatím žádný hráč v této sezóně v lize nevstřelil víc než jeden gól. Navíc Burton za 8 úvodních kol vstřelil pouze 6 gólů. Brewers už v letošním Carabao Cupu přešli přes dva soupeře. Nejprve zdolal Oldham a poté Cardiff, což bylo poměrně velké překvapení. O totéž se budou hosté snažit i proti obrovskému favoritovi. Byla by to prvotřídní senzace, kdyby se mu podařilo přes Rudé ďábly projít do dalšího kola. Dál než do třetího kola se však Burton nikdy v historii Ligového poháru nedostal.

Absence:

Manchester United: Ibrahimovič, Pogba, Rojo (všichni zranění)

Burton: Boyce (zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: Romero - Shaw, Smalling, Lindelof, Darmian - Carrick, Fellaini, Herrera - Lingard, Rashford, Martial

Burton: Bywater - Turner, McFadzean, Buxton - Brayford, Lund, Murphy, Allen, Warnock - Akins, Sordell

Tip FotbalPortal.cz: 4:0

Kompletní program 3. kola Carabao Cupu:

Úterý 19. září

20.45 Aston Villa - Middlesbrough

20.45 Bournemouth - Brighton

20.45 Brentford - Norwich

20.45 Bristol City - Stoke City

20.45 Burnley - Leeds

20.45 Crystal Palace - Huddersfield

20.45 Leicester - Liverpool

20.45 West Ham - Bolton

20.45 Wolverhampton - Bristol Rovers

21.00 Reading - Swansea

21.00 Tottenham - Barnsley

Středa 20. září

20.45 Arsenal - Doncaster

20.45 Everton - Sunderland

20.45 Chelsea - Nottingham

21.00 Manchester United - Burton

21.00 West Bromwich - Manchester City

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz