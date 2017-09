Premier League - Mourinho: Kvůli utraceným penězům musí být Everton v TOP4. Koeman: Ale no tak, buďme realisté

© squawka.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Koeman

Dnes 16:03 - Manchester United včera na domácím stadionu zničil Everton 4:0. V barvách hostů tentokrát smutnil i Wayne Rooney. Red Devils dlouho vedli jen 1:0, až v závěrečných minutách přidali další tři branky. Zatímco Rudí ďáblové opanují první místo, Toffees jsou až osmnáctí s jedinou výhrou. José Mourinho prohlásil, že kvůli utraceným penězům by měl bojovat Everton o TOP4. Ronald Koeman s tím nesouhlasí.

Po pěti kolech je Everton na osmnáctém místě. Začal dobře, vyhrál v prvním kole nad Stoke, pak urval remízu na půdě Manchesteru City. Jenomže z posledních tří kol nevytěžil jediný bod. Prohrál s Chelsea, Tottenhamem a v neděli i s Manchesterem United.

José Mourinho před zápasem svého soupeře popíchl, když prohlásil, že když přes léto utratil Everton 140 miliónů liber, měl by v této sezóně minimálně bojovat o pozici v TOP4.

Ronald Koeman s tímto názorem nesouhlasí.

„Buďme realisté. Četl jsem prohlášení svého kolegy z Manchesteru, který prohlásil, že Everton utratil 140 miliónů liber a musí skončit v TOP4.“

„Omlouvám se, pokud někdo v této místnosti nebo i mimo ni vidí na těchto slovech něco realistického, něco možného pro Everton. Prosím, přijďte a řekněte to. Prosím, buďme realisté.“

„Pojďme si o tom promluvit na konci sezóny. Nejsem teď šťastný z toho, jak jsme vstoupili do sezóny, ale musíme být realisté v pohledu na Everton. Začněme s tím. Fanoušci, média...potřebujeme čas, ale ve fotbale je to těžké.“

Na otázku, zda přemýšlí o své budoucnosti u kormidla Karamelek, nizozemský kouč odpověděl:

„Každý manažer má ve svém životě pochybnosti. Neexistuje mezi námi nikdo, kdo by nepochyboval. A pokud nevyhráváte, víte, že máte ve svém kádru mnoho hráčů, máte pochybnosti o tom, jakým systémem hrát.“

„Je normální. Samozřejmě se stále ptám: Proč? Ale to je v pořádku. Pokud měl Henrik Mchitarjan rok na to, aby si zvykl na Premier League, my máme osm nových hráčů...možná jim také dám jednu sezónu na to, aby se tady adaptovali.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz