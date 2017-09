Premier League - Souhrn zajímavostí 5. kola Premier League: Barry vyrovnal Giggse, Agüero blíže legendám, Lukaku pálí dál, Eagles stále nuloví

© skysports.com, zimbio.com, premierleague.com, fotbalportal.cz - Zajímavosti 5. kola Premier League

Dnes 09:53 - V pátem kole Premier League se toho opět spoustu událo. Gareth Barry vyrovnal rekord Ryana Giggse v počtu startů. Sergio Agüero vstřelil už svůj 6. hattrick v anglické lize a ohrožuje další legendy. Manchester City i Manchester United své soky zničily debaklem. Smutný byl Wayne Rooney, Tottenhamu se ve Wembley nedaří.

Defoe přinesl Cherries první výhru sezóny

Před pátým kolem zbyly pouze dva týmy, které ještě čekaly na premiérovou výhru v této sezóně. Bournemouth a Southampton. Cherries v páteční předehrávce hostili nováčka z Brightonu a konečně se jim podařilo zvítězit, i přesto, že prohrávali 0:1. Pak ale v rozmezí šesti minut skórovali Surman a Defoe. Pro zkušeného Angličana to byla první trefa od jeho návratu do Bournemouthu, kde působil v sezóně 2000/2001. Pro Defoa to byl už 159. gól v Premier League. V historické tabulce zůstává na sedmé příčce. Na šestého Robbieho Fowlera mu schází ale už jen 4 přesné zásahy.

(zdroj: premierleague.com)

Zářící Jordon Ibe přišel a za 8 minut přihrál na 2 góly

V necelých 18 letech debutoval v Premier League v dresu Liverpoolu. Je stále považován za jednoho z velkých talentů anglického fotbalu, vždyť mu je stále teprve 21 let. V roce 2016 odešel Jordon Ibe z Liverpoolu do Bournemouthu, aby měl více herního prostoru. Porti Brightonu začal na lavičce náhradníků. Ale když domácí prohrávali 0:1, kouč Eddie Howe ukázal na Ibea a poslal jej v 65. minutě na hřiště. Ten se odvděčil okamžitě. Po necelých dvou minutách na trávníku chytrou a účinnou patičkou přihrál na gól Surmanovi. O 6 minut později našel v šestnáctce volného Defoa, který se nemýlil. Ibe byl jedním z hrdinů vítězného duelu.

(zdroj: skysports.com)

Eagles jako jediní bez výhry, bez bodu, bez gólu

Crystal Palace už stihl vyměnit manažera. Špatný start odnesl po čtyřech kolech kouč Frank de Boer. V zápase proti Southamptonu vedl Orli už nový kormidelník Roy Hodgson. Ovšem ani on změnu nepřinesl. Domácí inkasovali už v šesté minutě a až do konce duelu na to nedokázali zareagovat. Crystal Palace zůstává jako jediný tým Premier League bez vítězství, bez bodu, a dokonce i bez vstřeleného gólu. Tím stanovil nový nelichotivý rekord Premier League. A vyhlídky nejsou dobré. V příštím kole se Eagles utkají s Manchesterem City na jeho hřišti, poté jedou na Old Trafford a v osmém kole hostí Chelsea...

(zdroj: skysports.com)

Vardymu se pod Shakespearem náramně daří

Leicester remizoval na půdě Huddersfieldu 1:1. Bod hostům zařídil Jamie Vardy, který proměnil pokutový kop. Stejně jako v minulém kole na Stamford Bridge. Tam to ovšem na body nestačilo. Jamie Vardy v této sezóně Premier League skóroval už čtyřikrát. Od nástupu Craiga Shakespeara na místo hlavního manažera odehrál Vardy 18 ligových zápasů a podepsal se pod 15 gólů (12 sám vstřelil, na další 3 přihrál). Tato spolupráce tedy Vardymu svědčí. Jenomže Foxes na tom nejsou nejlépe. Po 5 kolech mají jen 4 body a krčí se na patnácté příčce.

(zdroj: premierleague.com)

Nejdražší posila Huddersfieldu poprvé v základu a hned skórovala

Huddersfield na konci června získal z Porta belgického útočníka Laurenta Depoitreho. Ten poprvé Premier League ochutnal v minulém kole proti West Hamu, kdy naskočil na posledních 7 minut. Teď je zraněný Steve Mounie, a proto dostal Depoitre šanci od začátku. Proti Leicesteru to tedy pro něj byla premiéra v základní sestavě. Důvěru ihned splatil. V první minutě druhého poločasu poslal Terriers do vedení. Nakonec to na výhru nestačilo, protože záhy srovnal Vardy. Nicméně nováček z Huddersfieldu pokračuje v sympatických výkonech i výsledcích.

(zdroj: zimbio.com)

Další frustrující ztráta pro Liverpool, ani 35 střel nestačilo. Zaznamenal ale 1 000. domácí bod

Liverpool zkrátka neumí porážet papírově slabší soupeře, což jej stojí cenné body v boji o ty nejvyšší příčky. Znovu se to potvrdilo. Na Anfieldu Reds nedokázali zdolat Burnley. V základní sestavě nastoupil Philippe Coutinho, vepředu Firmino, Sturridge, Salah. Ani to nestačilo. Liverpool prohrával ve 27. minutě 0:1 po brance Arfielda. Za tři minuty sice srovnal Salah, ale to bylo vše. Ne, že by se Liverpool nesnažil a netlačil dopředu. Vždyť vyslal celkem 35 střel, což je obrovské množství. Ujala se však jediná. Byl to druhý nejvyšší počet střel Liverpoolu v jednom zápase od sezóny 2003/2004.

(zdroj: skysports.com)

Ovšem jeden historický zápis se Liverpoolu v sobotu podařil. Stal se teprve čtvrtým týmem, který v Premier League získal 1000. bod na domácím hřišti. Manchester United už jich posbíral 1139, Arsenal 1045 a Chelsea 1027.

Straky letí vzhůru

Newcastle, jakožto letošní nováček nejvyšší soutěže, měl velmi špatný úvod. Prohrál 0:2 s Tottenhamem, pak padl 1:0 v Huddersfieldu. Jenomže následující tři kola zvládl dokonale. Porazil West Ham, Swansea a v sobotu Stoke City. Rafa Benítez, který se vrátil na lavičku po absenci způsobené zdravotními problémy, může být spokojený. Newcastle vyhrál tři ligové zápasy v řadě poprvé od listopadu 2014.

Shaqiri pálí zdálky

Stoke City znovu nevyhráli. Za 5 kol zaznamenal tento celek jedinou výhru. Tentokrát nestačil na Newcastle. Svůj premiérový gól v této sezóně vstřelil Xherdan Shaqiri. Švýcarský reprezentant je známý svými střelami zdálky. Svých posledních 6 gólů vstřelil z prostoru mimo šestnáctku, což je 75 % všech jeho přesných zásahů v Premier League. Na body to ale tentokrát nestačilo.

(zdroj: skysports.com)

Citizens zdemolovali dalšího soupeře, Agüero má 6. hattrick a blíží se legendám

Manchester City přes léto posílil přesně na těch postech, na kterých potřeboval. Pep Guardiola ještě více přetvořil tým k obrazu svému a opět Citizens prožívají skvělý start do sezóny. Mírným varováním je to, že velmi podobné to bylo i loni a nakonec skončili bez jediné trofeje. Po výhrách 5:0 nad Liverpoolem a 0:4 na půdě Feyenoordu v Lize mistrů to teď ještě více schytal Watford. Hornets doma dostali kanára.

Polovinu gólů hostů vstřelil Sergio Agüero. Pro argentinského superstřelce už to byl 6. hattrick v Premier League. Více mají na kontě jen 4 legendy (Alan Shearer - 11, Robbie Fowler 9, Michael Owen a Thierry Henry - oba 8). Celkově už Agüero nastřílel v Premier League 127 branek. V sobotu přeskočil v historické tabulce Nicolase Anelku a Robbieho Keana a vyrovnal Jimmyho Floyda Hasselbainka, se kterým se dělí o 12. místo. Na jedenáctého Robina van Persieho mu nyní schází 17 gólů.

(zdroj: skysports.com)

Nizozemského střelce může brzy vyrovnat ale v jiné statistice. Proti Watfordu to bylo již poosmé v řadě, kdy Agüero skóroval na venkovním hřišti. Van Persie zvládl ještě o zápas více. A ještě jedna poznámka: Proti Hornets nastřílel Agüero v pěti zápasech 9 gólů.

Nikdo nehrál Premier League častěji než Gareth Barry

Zápas mezi West Bromwich Albion a West Hamem sice gól nepřinesl, ale v tomto duelu došlo na jeden velmi významný historický zápas. Domácí Gareth Barry nastoupil do svého 632. utkání Premier League. Tím tento šestatřicetiletý defenzivní záložník vyrovnal rekord Ryana Giggse. V příštím kole proti Arsenalu se osamostatní na prvním místě a bude hráčem s nejvyšším počtem startů v Premier League. Je také prvním hráčem, který v nejvyšší anglické soutěži nastoupil už 600x v základní sestavě.

(zdroj: skysports.com)

Tottenham „doma“ zase nevyhrál a po 20 měsících neskóroval

Ve vyhnanství ve Wembley se zkrátka Spurs nedaří. V sobotu tam hráli své třetí domácí ligové utkání v této sezóně a znovu nevyhráli. Se Swansea remizovali 0:0. Po prohře s Chelsea a remíze s Burnley je to pro Kohouty další domácí ztráta. Navíc, poprvé po 30 ligových zápasech na domácí půdě Tottenham neskóroval. Naposledy se jim to stalo v lednu 2016 proti Leicesteru, kdy prohrál 0:1.

(zdroj: premierleague.com)

Chelsea pod Contem poprvé doma nedala gól

Velké londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem žádnou branku nepřineslo. V základní sestavě Blues ještě nenastoupil Eden Hazard, který odehrál až posledních 20 minut. v sestavě Gunners scházeli Mesut Özil i Alexis Sánchez. Prvnímu jmenovanému nedovolilo zranění ani odcestovat na zápas. Chilský reprezentant pak byl pouze na lavičce náhradníků a na hřiště přišel v 66. minutě. Kouč Wenger prohlásil, že Sánchez nebyl zcela fit. Po dlouhých 27 zápasech se stalo, že Chelsea poprvé doma pod Antoniem Contem nevstřelila jediný gól. David Luiz byl jediným hráčem, který byl v tomto kole vyloučen.

(zdroj: premierleague.com)

United zničili Everton, Rooney smutnil, Lukaku už má 5. zásah

Duel mezi Manchesterem United a Evertonem byl ve znamení návratu Wayna Rooneyho na Old Trafford. Ovšem tentokrát nastoupil po 13 letech za hostující tým. V základní sestavě United znovu figuroval Romelu Lukaku, který ještě před pár měsíci oblékal dres Toffees. Domácí šli do vedení ve 4. minutě, kdy se naprosto náramným způsobem prosadil Valencia. V poslední desetiminutovce přidali další tři góly a zvítězili 4:0. Red Devils mají 13 bodů a stejné skóre (16:2) jako Citizens.

Wayne Rooney tak byl na konci zápasu smutný. V Premier League už nastoupil proti 38 různým týmům, ovšem jen Manchester United jako jediný nikdy nedokázal porazit. Hrál proti němu pětkrát, a dokonce nezískal ani bod.

(zdroj: premierleague.com)

Třetí gól domácích vstřelil Romelu Lukaku. Byla to pro něj už pátá trefa v sezóně a společně se Sergiem Agüerem vévodí tabulce střelců. Před ním se podařilo skórovat 5x v prvních pěti duelech v barvách Rudých ďáblů pouze Louisi Sahovi a Robinu van Persiemu.

Hráčské statistiky

(zdroj: premierleague.com)

Klubové statistiky

(zdroj: premierleague.com)

