Premier League - Červené karty v posledních 3 duelech proti Arsenalu? Je to velmi podivné, říká Antonio Conte

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

0 Líbilo se

Dnes 08:44 - Chelsea na domácím stadionu neporazila Arsenal a remizovala s ním 0:0. Domácí Blues zůstali v tabulce na devátém místě. To Gunners klesli na dvanácté místo. Oba týmy dělí ovšem pouhé tři body. Chelsea dohrávala samotný závěr zápasu bez vyloučeného Davida Luize. Proti Arsenalu se jí to v poslední době děje velmi často, což Antonia Conteho poněkud zaráží.

Diváci na Stamford Bridge se žádného gólu ve šlágru kola mezi Chelsea a Arsenalem nedočkali. David Luiz byl v 87. minutě vyloučen. Viděl rovnou červenou kartu, i když předtím inkasoval už i žlutou kartu. Vyloučen byl za zákrok na Kolašinace.

Antonio Conte v pozápasovém rozhovoru poukazoval na to, že v poslední době jsou hráči Chelsea v duelech proti Arsenalu vylučováni až příliš často. v srpnovém zápase Community Shield nedohrál Pedro, v květnovém finále FA Cupu byl vyloučen Victor Moses.

„Nechci mluvit o rozhodčích. Ale jediná věc, kterou chci říct, je to, že musíme vidět to, co se stalo před tím zákrokem.“

„Opakuji, že k nim chovám obrovský respekt, ale je velmi zvláštní, že v posledních třech zápasech v řadě proti Arsenalu jsme vždy dohrávali v deseti hráčích.“

Co k zákroku řekl Arséne Wenger?

„Vypadalo to, že to byl zákrok s nepřiměřenou silou. Jestli trefil Kolašinace? To nevím. Musel bych to vidět znovu na videu.“

Další otázka mířila na Antonia Conteho. Po pěti kolech má Chelsea už tři vyloučené hráče. To se jí stalo v předchozích 73 utkáních dohromady.

„Určitě je to zvláštní, je to zvláštní situace. Byl jsem také hráč a může se to stát. Prostě přijde období, kdy nemáte štěstí a dostáváte červené karty.“

„Myslím, že se v tom ale musíme zlepšit, i takticky. Budeme tomu věnovat větší pozornost. Budeme se zabývat udržením disciplíny.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz