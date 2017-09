Premier League - Derby mezi Chelsea a Arsenalem gól nevidělo, Manchester United v závěru zápasu rozebral Everton

© premierleague.com -

Dnes 16:24 - Dá se říci, že první poločas patříl spíše Arsenalu, zatímco ten druhý Chelsea. Zároveň se dá doplnit, že v obou poločasech bojovnost předčila fotbalovost obou mužstev. I proto skončilo derby mezi Arsenalem a Chelsea bez gólů. Zápas Manchesteru United s Evertonem žádný velký debakl nenaznačoval, přestože se United prosadili už ve čtvrté minutě. Poté se domácí odmlčeli a znovu se gólově probrali v závěru zápasu - v posledních šesti minutách dali tři góly.

Cheslsea FC - Arsenal FC 0:0

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta, Cahill (C), David Luiz - Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso - Willian (69. E. Hazard), Pedro (46. Bakayoko) - Morata

Arsenal FC: Čech - Koscielny (C), Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Welbeck (73. Giroud), Iwobi (80. Elneny) - A. Lacazette (66. Alexis Sánchez)

Na míči se v úvodu držela více Chelsea, to ale neznamenalo, že by Arsenal nebyl nebezpečný. Naopak. Rychlé průniky a následné centry Hectora Bellerína připravily šance pro Dannyho Welbecka i Alexandre Lacazetteho, oba však mířili pouze do Courtoise.

V jednadvacáté minutě se do velké šance dostal Pedro, který běžel sám na Čechovu bránu. Pětatřicetiletý gólman však španělskému útočníkovi zmenšil střelecký úhel a nakonec i zblokoval jeho zakončení.

V závěru poločasu na tom byl herně lépe Arsenal. Ve dvaačtyřicáté minutě se do vápna probojoval Aaron Ramsey, jeho vedení míče bylo sice trochu kostrbaté, velšský fotbalista se přesto dostal do zakončení, které skončilo na tyči domácí brány. Následnou dorážkou Lacazette v krkolomné pozici přestřelil poloprázdnou bránu.

Chelsea se po nadějném nástupu do zápasu vytratila ze hry a o její nejnebezpečnější šanci se před poločasem postaral Nacho Monreal, který odvracel míč před unikajícím Moratou prudkou malou domů, kterou ale Petr Čech ztlumil na hrudi.

Ve druhém poločase to byla Chelsea, kdo se více dostával do střeleckých příležitostí. Nedá se však říct, že by některý z pokusů Blues byl vyloženě po gólu volající. Před oběma vápny se urputně bojovalo o každý metr prostoru a bezgólový stav nezměnil ani příchod hvězd obou týmů - Hazarda a Sáncheze.

V sedmdesáté šesté minutě se sice ze vstřelené branky radoval Mustafi, jeho hlavičkovému zakončení však předcházelo ofsajdové postavení, a proto nemohla být jeho branka uznána.

Nejvážnější moment tak přinesla osmdesátá sedmá minuta, kdy David Luz viděl po tvrdém zákroku na Kolašinace druhou žlutou kartu. Nabídnutou přesilovou hru ale Arsenal nestihl využít, bojovné derby tak skončilo bez branek.

Manchester United - Everton FC 4:0

Branky: 4. A. Valencia (N. Matić), 83. Mchitarjan (R. Lukaku), 90. R. Lukaku, 90+2. Martial (pen.)

Manchester United: de Gea - A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Young - Fellaini, N. Matić - Mata (77. A. Herrera), Mchitarjan (87. Martial), Rashford (61. Lingard) - R. Lukaku

Everton FC: Pickford - M. Keane, Jagielka (C), A. Williams - Cuco Martina, Schneiderlin, Gueye (76. Calvert-Lewin), Baines - Davies (66. Sandro Ramírez), G. Sigurdsson - Rooney (82. Mirallas)

Manchester United na nic nečekal a už ve čtvrté minutě se ujal vedení. Matićův centr netradičně místo do pokutového území mířil na jeho hranici. Tam si naběhl Antonio Valencia, jeho volej sice mířil do středu brány, byl však natolik prudký, že jej brankář Pickford neokázal zastavit

Na hře Evertonu nebylo po nedávných prohrách vidět přílišné zlepšení. Ve dvacáté minutě sice Rooney jen těsně minul bránu, o několik minut později ale laxní rozehrávka Toffees vyslala do úniku Lukakua, ani on ale proti svému bývalému klubu nezamířil přesně.

Manchester United si držel mírnou herní i výraznější střeleckou převahu do konce poločasu. V kombinaci United však chybělo překvapení, na které by obrana Evertonu nestihla reagovat. I proto další gól do konce první půle nepadl.

Krátce po zahájení druhé půle se v obrovské šanci octl Wayne Rooney, který na hranici malého vápna obral o balon obránce Baillyho. Z bezprostřední blízkosti ale Rooney trefil pouze brankáře De Geu. Ve druhém poločase byl Everton o poznání aktivnější a nebezpečnější. V jedna šedesáté minutě se do vápna přes tři obránce probil Sigurdsson i on, jako před tím Rooney, však ztroskotal na španělském gólmanovi Manchesteru.

V šedesáté páté minutě po delší odmlce zahrozili i United. Juan Mata zahrával přímý kop a jeho tyč zastavila pouze levé tyč brány Evertonu. Uklidňující druhé branky se Manchester dočkal v osmdesáté třetí minutě. Marouane Fellaini zachytil rozehrávku Evertonu a předal míč Lukakuovi. Ten si všiml na levé straně volného Mkhitaryana, který usměrnil míč do sítě.

V devadesáté minutě na 3:0 dával Romelu Lukaku. K belgickému útočníkovi se po standardní situaci dostal na několikrát odražený balon a Lukaku plný euforie a nadšení mohl oslavit gól proti bývalému klubu. V nastaveném čase z penalty na konečných 4:0 upravil Anthony Martial.

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz