Premier League - José Mourinho prozradil, proč Manchester United porazil Chelsea v souboji o Romelua Lukakua

© express.co.uk - Romelu Lukaku

2 Líbilo se

Dnes 11:15 - José Mourinho nabídl snadné vysvětlení, proč Manchester United porazil jeho bývalý klub Chelsea v boji belgického útočníka Romelua Lukakua. United v létě zaplatili Evertonu za jeho kanonýra rekordních 75 milionů liber a právě finance podle Mourinha hrály hlavní roli při Lukakuově podpisu.

Belgický reprezentant má za sebou vydařený vstup do angažmá na Old Trafford, za svůj nový klub nasázel v prvních pěti soutěžních zápasech stejný počet gólů a vysloužil si tím uznání odborníků, fanoušků i manažera, se kterým spolupracoval už během svého působení v Chelsea.



A právě klub ze Stamford Bridge měl v létě o Lukakua velký zájem, přičemž manažer Antonio Conte údajně výrazně tlačil na majitele Chelsea Romana Abramoviče, aby belgického útočníka přivedl zpět, Lukaku ale nakonec trochu překvapivě skončil v United a Mourinho prozradil důvod, proč se tak stalo.



„Nemyslím si, že v tom byl můj vliv, kdepak,“ přiznal Mourinho. „Myslím si, že jsme prostě zaplatili peníze, o které si Everton řekl, zaplatili jsme hráči mzdu, kterou požadoval jeho agent, a zaplatili jsme agentům provizi, jakou chtěli.“



„A myslím si, že to bylo rozhodující. Nevidím žádný jiný důvod. Dali jsme Evertonu, oč žádal. Klub, který prodává, je ten, který rozhoduje o částce a na kupujícím je jen jestli tuto částku zaplatí, nebo ne. U Romelua se můj klub rozhodl zaplatit a tak ho získal,“ dodal Mourinho



Lukakua zastupuje agent Mino Raiola, jenž se mimo jiné stará také o hráče Manchesteru United Paula Pogbu, Henricha Mchitarjana a Zlatana Ibrahimoviče.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / football365.com, FotbalPortal.cz