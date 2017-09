Premier League - Cesc Fábregas: Arséne Wenger je pro mě jako otec

© skysports.com, fotbalportal.cz - Fábregas: Wenger je pro mě jako otec

Dnes 10:55 - Dnes odpoledne čeká Chelsea těžký zápas na domácí půdě proti Arsenalu. Výjimečný duel to jistě bude pro Cesca Fábregase, který v minulosti na dlouhou dobu spojil své jméno právě s Gunners. Dnes ale bude stát na druhé straně barikády. Nicméně v rozhovoru před utkáním přiznal, že Arséne Wenger, dlouholetý manažer Kanonýrů, je pro něj jako otec.

Je odchovancem Barcelony, kde prošel světoznámou akademií La Masia. Jenomže v 16 letech zamířil Cesc Fábregas do Arsenalu, kde si jej vyhlédl Arséne Wenger. Postupně se vypracoval do prvního týmu Gunners, a dokonce se stal jeho kapitánem.

Ale v roce 2011 vyslyšel po osmi letech vábení Barcelony a vrátil se zpátky domů. V Barceloně vydržel tři roky. Pak se konal návrat do Anglie, do Londýna. Ovšem nabídka z Arsenalu nepřišla. Tvrdí to sám Fábregas. A i proto zakotvil u velkého rivala - šel do Chelsea.

Třicetiletého záložníka čeká dnes odpoledne zápas právě proti Arsenalu. Říká, že k týmu Arséna Wengera jej stále váže velké pouto, zejména k francouzskému manažerovi.

„Neřekl bych, že je pro mě Arsenal něco jako bývalá přítelkyně. Je to mnohem víc než to, protože se někdy stává, že s bývalou přítelkyní ztratíte kontakt. Po letech už nic necítíte.“

„Vždy a stále se cítím spojený s Arsenalem, dokonce i teď. Mám ke klubu vztah, cítím to. Nemusím to znovu opakovat. Je to vždy, když s nimi hrajeme. Je to o mně známé. Někdo mi nevěří, někdo říká, že to není správné. Já vím, co cítím. Moje rodina to ví. To je to jediné, co mě zajímá.“

„Jakmile jsem se rozhodl opustit Barcelonu, Arsenal byl pro mě první volbou. Barcelona měla povinnost jako první informovat Arsenal. Pak měli týden na to, aby odpověděli, zda výstupní klauzuli zaplatí, nebo ne.“

„Věděl jsem, že se zajímá i Chelsea a další kluby. Ale poté jsem mluvil s José Mourinhem. Ten mě přesvědčil o tom, že Chelsea pro mě bude skvělé místo. Arsenal nikdy neodpověděl, takže jsem to bral tak, že mají v kádru dostatek hráčů. Proto jsem vzal nabídku Chelsea.“

„Protože jsem cítil, že mě Chelsea opravdu chce nejvíc. José Mourinho se mnou mluvil tak, jak se mnou nikdo z jiných klubů nemluvil. Věděl jsem, co ode mě chce. Motivoval mě. Můj výběr byl snadný.“

„Mám Arséna rád jako člověka. Samozřejmě, že ho mám rád i jako kouče. Tohle rozhodnutí učinil on. Vždy jsem říkal, že je pro mě jako otec. A vždy tomu tak také bude.“

A jak se španělský záložník cítí v této sezóně? Především na startu té loňské pod Antoniem Contem nedostával tolik příležitostí a spekulovalo se o jeho odchodu.

„Řekněme, že je to mnohem lepší než loni. V první polovině minulé sezóny to pro mě bylo hodně složité. Nikdy předtím jsem takovou zkušenost neměl. Ale sklonil jsem hlavu a začal jsem pracovat ještě tvrději. Byl jsem pokorný a trénoval jsem a trénoval. Říkal jsem si, že když budu hrát dobře, trenér mě povolá do hry. Získával jsem si důvěru manažera.“

„Jsem velmi ambiciózní, hladový a cítím se velmi dobře. Takže mohu říct jen pozitivní věci. Cítím se mladý a hladový. Snažím se bojovat o své místo. Chci všem dokázat, že na to mám. A chci to dokazovat co nejdéle.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz