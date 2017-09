Premier League - Álvaro Morata: Manchester United mě chtěl. Mohl jsem tam přestoupit

© skysports.com, fotbalportal.cz - Álvaro Morata

Dnes 10:59 - Během léta byl velmi žhavým zbožím. Jednu dobu to vypadalo, že Álvaro Morata zakotví v Manchesteru United. Jenomže na Old Trafford nakonec zamířil Romelu Lukaku, který se nerozhodl pro návrat do Chelsea. Na Stamford Bridge naopak přišel Álvaro Morata, po kterém Antonio Conte hodně toužil. Španělský útočník nyní říká, že nabídku z Manchesteru skutečně měl.

Čtyřiadvacetiletý Álvaro Morata říká, že jedním z rozhodujících faktorů, které ho přiměly k rozhodnutí pro Chelsea, byla osoba Antonia Conteho. Italský manažer už si jej před časem vyhlédl do Juventusu, jenomže v italském velkoklubu spolu nepůsobili. Antonio Conte tehdy odešel k italské reprezentaci.

Teď se jejich cesty spojily. Ale nebylo to jednoduché. Álvaro Morata přiznává, že měl nabídky z jiných klubů. Jednal s Manchesterem United. Uvádí, že si zpočátku myslel, že Chelsea má zájem o jiného hráče než o něj.

„Během letošního léta jsem měl různé nabídky. Nejen z Chelsea a Manchesteru United. I z jiných lig. Byla to pro mě dobrá situace, byl jsem v dobré pozici.“

„Nejdůležitější a nejlepší rozhovor jsem vedl s Antoniem Contem. Chtěl mě opravdu hodně. Na začátku léta jsem ale nevěděl, že se o mě Chelsea zajímá. Myslel jsem si, že sledují jiného hráče. Možná Lukakua nebo někoho jiného. Nevím. Nemyslel jsem si, že možnost odchodu do Chelsea bude otevřená.“

„Ale několikrát jsem mluvil s Contem, nejen v létě. Cítil jsem, že mu něco dlužím. Získal mě do Juventusu, ale záhy odešel k italské reprezentaci.“

„Vždy jsem pod ním chtěl nastupovat. Strávili jsme před tím spolu jen dva měsíce, ale věděl jsem, že to jednou přijde. Když jsem věděl, že mě chce v létě přivést do Chelsea, dvakrát jsem se nerozmýšlel.“

Morata také odhalil, že jeho přestup do Chelsea byl blízko už loni v létě.

„Minulé léto to bylo hodně blízko. César Azpilicueta z toho bych trochu rozčilený. Honil mě po domě. Když jsem minulé léto mluvil s Contem, řekl jsem mu, že z Realu odejdu jedině do Chelsea.“

„Vzpomínám si, že po rozhovoru s ním jsem mluvil se svou manželkou a řekl jsem jí, že Chelsea vyhraje ligu. Přesně to se pak stalo. Musíme to teď zopakovat.“

Kam dál?

