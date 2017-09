Premier League - José Mourinho o svých druhých sezónách a o legendě Rooneym

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 10:36 - V neděli se Manchester United postaví proti Evertonu. José Mourinho znovu povede svůj tým do boje. Často je nyní zmiňováno to, že pokaždé ve své druhé sezóně v daném klubu získal titul. Povedlo se mu to s Portem, dvakrát s Chelsea, s Interem Milán i s Realem Madrid. On sám tomu však nepřikládá zvláštní význam. Hovořil i o legendě, která nastoupí proti United - o Waynu Rooneym.

Pokud máte na lavičce Josého Mourinha druhým rokem, můžete si být jisti, že získáte mistrovský titul. To se totiž portugalskému kouči povedlo v jeho dosavadní kariéře vždy. Zvládl to v Portu, poté v Chelsea, pak v Interu Milán i v Realu Madrid a znovu v Chelsea. Teď je druhým rokem u kormidla Manchesteru United...

Na Old Trafford tedy doufají, že tento „trend“ bude pokračovat. V neděli hostí Manchester United Everton. José Mourinho však svému kouzlu druhých sezón nepřikládá žádný význam.

„Nevím, proč lidé mluví o mých druhých sezónách. Vyhrál jsem titul i ve své první sezóně i ve třetí.“ Moc tomu nerozumím.“

„Jen si myslím, že druhá sezóna je dobrá pro vývoj ve vztazích oproti první sezóně, protože v první sezóně, když dorazíte, je to stejné jako u mě. Nemůžete ani zorganizovat předsezónní přípravu, protože už byla zorganizovaná před mým příchodem. Nemohl jsem s tím nijak pohnout.“

„Když jsem v prvním roce přišel, už se investovalo do určitých hráčů. Přišly změny v týmu. Někteří hráči odešli. Pravděpodobně byste to udělali i jiným způsobem, kdybyste byli u týmu déle. Určitě bych si nechal některé hráče, kteří byli prodáni, protože bych jistě nekoupil některé hráče, kteří byli koupeni.“

„Ve druhé sezóně už máte na tyto věci vliv. Máte lepší podmínky pro vaši práci. Získáte výsledky. Ale hrajete proti jiným týmům, u kterých jsou manažeři tři, čtyři, pět let. Je to velká výhoda.“

José Mourinho je nyní se svým kádrem plně spokojený. Odráží se to i na dosavadních výsledcích.

„S úrovní týmu jsem spokojený. Myslím si, že máme dobrý tým. Už nehrajeme jen Premier League, ale i Ligu mistrů. V Premier League se nám start podařil. Jsme na prvním místě.“

„Způsob, jakým hrajeme, způsob, jakým přemýšlíme o fotbale, empatie mezi fanoušky a hráči, úroveň sebedůvěry hráčů, úroveň naší hry...s tím vším jsem spokojený.“

Proti Manchesteru United nastoupí v dresu Evertonu v neděli Wayne Rooney, který se za 13 let nesmazatelně zapsal do historie Red Devils.

„Když chce hráč jeho kalibru odejít, pak je to snadné. Musíte to respektovat. Nemůžete o tom dlouho přemýšlet. Je jednoduché, někoho označit jako legendu. Jenomže Wayne jí skutečně je. Je to legenda.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz