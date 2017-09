Premier League - Ve finále FA Cupu jsme ukázali, že umíme Chelsea porazit. Pro boj o titul to bude důležitý zápas, řekl před nedělním derby Petr Čech

© dailystar.co.uk - Petr Čech

0 Líbilo se

Dnes 14:40 - V neděli se odehraje další velké londýnské derby. Obhájce titulu a momentálně třetí Chelsea hostí na začátku sezony tápající Arsenal, který v úvodních čtyřech kolech dvakrát vyhrál a dvakrát prohrál. Gólman Arsenalu Petr Čech, který před lety působil právě v Chelsea, věří, že Arsenal může Blues porazit i nyní.

Výkony Arsenalu jsou na začátku sezony jako na houpačce. Po zdrcující porážce 4:0, kterou Arsenalu uštědřil Liverpool, přišla výhra nad předposledním Bournemouthem. Ve čtvrtek večer Arsenal vstoupil do skupinové fáze Evropské ligy vítězstvím 3:1 nad Kolínem. Tyto dva dílčí úspěchy by hráče Arsenalu mohly před nedělním utkáním povzbudit.

Přestože Arsenal v nedávné době dokázal Chelsea zaskočit na neutrální půdě, když zvítězil ve finále FA Cupu i pozdějším Community Shield, na Stamford Bridge Gunnners nezvítězili od října roku 2011.

„Za minulostí musíme udělat tlustou čáru, musíme hledět před sebe. Proti Chelsea jsme hráli v Community Shield i ve finále FA Cupu, takže víme, že ji dokážeme porazit. Poslední dva zápasy s námi Chelsea prohrála, a tak se bude snažit neprohrát potřetí. To by mohlo být něco, co bychom mohli využít v náš prospěch,“ řekl Čech.

„Zápasy proti Stoke a Liverpoolu se neodvíjely tím směrem, kterým jsme chtěli. Náš výkon proti Stoke byl mnohem lepší než konečný výsledek. Vytvořili jsme si řadu šancí, ale nedokázali jsme je využít. Takovou prohru jsme neočekávali a možná jsme si ji ani nezasloužili,“ vrátil se český brankář ke druhému kolu Premier League.

„Prohra s Liverpoolem byla nepříjemnou fackou do našeho obličeje. Pro klub, jakým je Arsenal, je takový výsledek neakceptovatelný. Proti Bournemouthu jsme naštěstí dokázali zareagovat tím nejlepším možným způsobem.“

„Chelsea má stejné ambice jako my, tedy získání titulu v Premier League, proto bude vzájemný zápas velmi důležitý. Pokud se po dvou úvodních porážkách chceme udržet v kontaktu se špičkou ligy, musíme vítězit ve velkých zápasech. Proti Chelsea budeme mít ideální příležitost,“ uzavřel pětatřicetiletý gólman.

Ondřej Pražák / skysports.com