Premier League - Věřte Kloppovým schopnostem a dejte mu čas, vzkazuje Liverpoolu Paul Merson

© teamtalk.com - Jürgen Klopp

Dnes 13:16 - Po drtivé výhře nad Arsenalem zavládlo v táboře fanoušků Liverpoolu nadšení, které po debaklu s Manchesterm City vystřídalo zklamání a po remíze se Sevillou nespokojenost se situací v defenzivě týmu. Paul Merson vyzývá fanoušky Liverpoolu, aby dali Jürgenu Kloppovi čas i důvěru.

Liverpool nedokázal navázat na dominantní výkon, který vedl k výhře 4:0 nad Arsenalem. Manchesteru City i kvůli vyloučení Maného podlehl 5:0, do Ligy mistrů se po třech letech vinou chyb v obraně vrátil remízou 2:2 se Sevillou.

Tyto výsledky otevřely diskusi, zda se Jürgen Klopp umí poučit ze svých chyb a je tedy schopen ukončit sedmadvacetileté čekání Liverpoolu na mistrovský titul. Paul Merson, expert Sky Sports, je optimističtější a věří, že Klopp a jeho Liverpool se nachází ve dvou třetinách cesty za úspěchem.

„Mám Jürgena Kloppa rád. Nesmíte se nechat unést, protože Liverpool je přesně tam, kde ho v současné situaci očekáváme. Nedá se předpokládat, že by letos mohl vyhrát titul. Po roce a půl nemohou noví manažeři vědět o Premier League všechno, a proto Klopp potřebuje čas."

"Klopp a jeho práce je na dobré cestě. Útok má vyřešený výborně, na záloze stále pracuje, jen v obraně má rezervy. V německé lize by to možná stačilo, ale rozhodně ne v Premier League. Stačí se zeptat Pepa Guardioly, ani on ve své první sezoně v Anglii nebojoval o titul, Premier League jej zaskočila. On i Klopp potřebují čas, aby se s ligou seznámili."

„Liverpool musí Kloppovi důvěřovat. Po výborném výsledku proti Arsenalu přišla prohra s Manchesterem City, kdy Liverpool hrál v deseti. V týdnu Reds remizovali se Sevillou, ani ta ale není žádným podprůměrným klubem," uzavřel Merson.

Ondřej Pražák / skysports.com