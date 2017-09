Premier League - Brankáře soupeře jsem nechtěl zranit. Příště budu u míče dřív, vzkázal Mané

© skysports.com - Sadio Mané

Dnes 12:21 - Sadio Mané byl ve víkendovém šlágru s Manchesterem City vyloučen poté, co kolíky své kopačky otiskl do tváře brankáře Edersona. Ten musel střídat a jeho obličej se neobešel bez několika stehů. Mané za svůj zákrok dostal třízápasový trest, pokud by se ale inkriminované situace opakovala, neuhnul by z ní.

Jürgen Klopp bude Maného postrádat ve dvou ligových zápasech s Burnley a Leicesterem, kterému bude Liverpool bez Maného čelit i v Ligovém poháru. Senegalský křídelník bezprostředně po zápase vyjádřil lítost nad Edersonovým zraněním, jeho bojovnost a nasazení ale tato situace neovlivní. „Věřím, že příště budu u balonu dřív než brankář. Do své hry dám všechno,“ řekl odhodlaně Mané.

„Mým záměrem nebylo zranit hráče soupeře. Bylo to ošklivé a nešťastné, přál jsem mu co nejrychlejší uzdravení a jsem rád, že se mohl tak rychle vrátit do brány.“ Čtyřiadvacetiletého Edersona srážka s Maném skutečně nelimitovala dlouho a brankář Manchesteru City se vrátil mezi tři tyče už ve středečním zápase Ligy mistrů proti Feyenoordu.

„Nechtěl jsem, aby celá situace dopadla tak, jak dopadla. Byl to souboj o míč, ale bohužel jsem zasáhl i jeho. I to se ve fotbale stává, ale nechtěl jsem to tak. Nejsem typ hráče, který chce úmyslně zraňovat soupeře.“

„Po té kolizi jsem se soustředil víc na brankáře než na rozhodčího. Proto pro mě byla červená karta překvapením, čekal jsem jen žlutou kartu. Chtěl jsem se mu omluvit, ale nemám na něj kontakt, proto jsem zveřejnil omluvné zprávy adresované jemu. Myslím, že si je přečetl.“

"Třízápasový trest pro mě není jednoduchý, protože mi záleží na tom, abych hrál co nejvíc. Chci svému týmu pomoci v každém zápase. Náš tým je ale kvalitní a jsem přesvědčen, že kluci to zvládnou i beze mě. Musím svůj trest přijmout a pracovat na tom, abych se po pauze vrátil v ještě lepší formě."

Po delší odmlce se v dresu Liverpoolu objevil Philippe Coutinho, který zasáhl do remízového zápasu Ligy mistrů se Sevillou. „Je velmi povzbuzující vidět ho zpátky, protože je to jeden z našich nejlepších hráčů. Je velkým přínosem pro hru týmu, ale i pro tvář Liverpoolu jako takového. Pomůže nám, abychom byli lepší a lepší,“ uzavřel Mané.

Ondřej Pražák / theguardian.com