Premier League - Atlético Madrid věří v průlom v jednání s Chelsea ohledně Diega Costy

Dnes 09:04 - Situace je jasně daná už delší dobu. Chelsea Diega Costu ve svém kádru nechce, zejména tedy Antonio Conte. Sám hráč řekl, že se na Stamford Bridge už nikdy nevrátí. Smlouvu má však stále platnou. Chce odejít do Atlética Madrid, jenomže španělský klub nenabídl Chelsea požadovanou částku. Londýnský celek nechce Costu prodávat pod cenou. Teď se možná věci dávají znovu do pohybu.

Podle zdrojů SkySports se znovu o kousek přiblížila dohoda mezi Chelsea a Atléticem Madrid. Diego Costa se nepohodl s Antoniem Contem. Italský manažer s ním nadále nepočítá a Costa neabsolvoval ani letní přípravu. Užívá si volna v Brazílii.

Chce se vrátit do Atlética Madrid, ale nebude to tak jednoduché. Španělský klub je v trestu a až do konce letošního roku nemůže zaregistrovat nové hráče. Chelsea by Diega Costu ráda prodala, ale chce za něj 50 miliónů liber. Atlético nabídlo polovinu této částky. Poté se pokusilo zvýšit nabídku na 30 miliónů liber, ale ani ta nebyla vyslyšena.

Diego Costa získal za poslední tři roky s Chelsea dva mistrovské tituly. Z Atlética přišel za 32 miliónů liber. Nyní stávkuje. Odmítl se zapojit do přípravy. Chelsea se domnívá, že osmadvacetiletý útočník má splnit své smluvní závazky, vrátit se do klubu, trénovat a být k dispozici.

Antonio Conte se vysmál Costovým slovům o tom, že s ním Chelsea zachází jako se zločincem. Teď se zřejmě ledy pohnuly a je možné, že brzy se dozvíme konečné řešení.

