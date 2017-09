Premier League - Mané dostal třízápasový trest, Liverpool se možná odvolá

© goal.com - Sadio Mané

Dnes 09:48 - Sadio Mané o víkendu nedohrál zápas s Manchesterem City. Ještě před koncem prvního poločasu viděl červenou kartu poté, co kopačkou udeřil brankáře Edersona do obličeje. Liverpool v oslabení nedokázala Citizens konkurovat a utrpěl pětigólovou porážku. Mané nyní ví, že jej čeká třízápasová pauza. Po původní neochotě Liverpool údajně zvažuje odvolání.

Pětadvacetiletý křídelník byl v utkání s Manchesterem City vyloučen poté, co při honbě za míčem zvedl nohu příliš vysoko a místo balonu zasáhl vybíhajícího brankáře Edersona. Ten několik minut ležel na trávníku a posléze opustil hřiště na nosítkách, aby podstoupil prohlídku v přilehlém zdravotnickém centru.

Rozhodčí Jon Moss dlouho neváhal a Manému rezolutně ukázal červenou kartu a cestu do kabin. Řada expertů z řad bývalých fotbalistů však po zápase kritizovala jeho rozhodnutí, tvrdili, že červená karta byla přehnaná a navíc prakticky rozhodla šlágr kola.

„Nemyslím si, že to měla být červená karta, Mané měl oči upnuté na balon, je to směšné. Nebyl to ten typ souboje, ve kterým by měl být brankář zvýhodněn. Je pravda, že Ederson musel střídat a Maného noha byla vysoko, ale Jon Moss zničil zápas, nemusel dávat červenou, stačila žlutá karta. Příčinou Edersonova zranění je obranná trojice Manchesteru, která se snažila sehrát ofsajdovou past,“ řekl po zápase Gary Neville.

Nespokojený s rozhodnutím rozhodčího byl i manažer Liverpoolu Jürgen Klopp, který pochyboval i o tom, že by se Reds měli proti trestu odvolat. „Odvolání nikdy nefunguje, byla by to stejná ztráta času jako ten zápas. Nejsem si proto jistý, zda se odvoláme, myslím, že každý musel vidět, že Sadio brankáře neviděl. Chtěl se prostě co nejrychleji dostat k balonu.“

„Sadio je z celé té situace zničený, celá ta situace jej šokovala. Věříme, že Ederson se dá brzy do kupy,“ řekl Klopp.

Fotbalová asociace rozhodla a Manému, který před nedávnem získal ocenění pro nejlepšího hráče měsíce srpna, udělila třízápasový trest. Senegalský křídelník, který skóroval ve třech úvodních kolech, tak bude chybět v ligovém zápase s Burnley a Leicesterem. Zároveň vynechá i pohárové utkání, ve kterém Liverpool čeká opět Leicester.

Čtyřiadvacetiletý Ederson nemusel být hospitalizován v nemocnici a zdá se, že z tvrdého střetu s Maného kopačkou vyšel „pouze“ se šrámy na obličeji.

Photo: The current condition of Ederson´s face after the challenge from Sadio Mane. pic.twitter.com/0eneauza3d — City Watch (@City_Watch) 11. září 2017

Ondřej Pražák / skysports.com