Premier League - Kane bude brzy lepší než kdy byl Batistuta. V Lize mistrů chceme ukázat své kvality, říká Pochettino

Dnes 19:51 - Skončil srpen a Harry Kane je jako vyměněný. V prvním zářijovém ligovém zápase proti Evertonu se prosadil hned dvakrát, a oslavil tak významný milník - v Premier League už vstřelil 101 gól. O kvalitách svého klíčového hráče nepochybuje Mauricio Pochettino, který věří, že Kane jednou předčí Pochettinova krajana Gabriela Batistutu.

Gabriel Batistuta strávil většinu své kariéry v italské lize. Od roku 1991 do roku 2000 hrál ve Fiorentině, v jejímž dresu se prosadil 168krát. Poté se na následující tři roky přestěhoval do milánského Interu, za který se trefil 30krát. Produktivní byl i v argentinské reprezentaci, kde se s Pochettinem potkával. V sedmdesáti osmi reprezentačních zápasech vstřelil 56 gólů.

Mauricio Pochettino vidí v někdejším reprezentačním spoluhráči a v nynějším svěřenci některé podobnosti. „Možná mají odlišné povahy, ale jejich fotbalové kvality jsou srovnatelné. Batistuta byl chladnokrevný zakončovatel. Přestože si myslím, že Harry je o něco níže než Batistuta ve svých nejlepších letech, věřím, že Harry bude brzy lepší než kdy byl Gabriel Batistuta. I Harry Kane se před soupeřovou bránou chová jako zabiják. Jen se podívejte na jeho loňské góly.“

Svůj přínos týmu může Harry Kane ukázat v letošním ročníku Ligy mistrů. V loňském roce musel úvodní zápasy skupinové fáze vynechat kvůli zranění a Tottenham v této prestižní soutěži propadl.

„Musíme ukázat své kvality a to, že se můžeme řadit k předním evropským týmům. Zatím na takové úrovni nejsme, loni jsme nebyli dobří. Skupina s Realem Madrid a Borussií Dortmund bude velkou výzvou. Pokud budeme v této skupině úspěšní, bude to signálem, že se přibližujeme evropské špičce. To je náš cíl - postoupit ze skupiny do osmifinále Ligy mistrů,“ uzavřel Pochettino.

Ondřej Pražák / skysports.com