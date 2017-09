Premier League - Dva roky jsme byli bez Ligy mistrů, musíme jít krůček po krůčku, nemyslet hned na titul, říká Ander Herrera

© express.co.uk - Ander Herrera

Dnes 15:02 - Ander Herrera si až o tomto víkendu, kdy se hrálo čtvrté kolo Premier League, odbyl soutěžní premiéru v novém ročníku. K žádnému bouření za větší herní vytíženost se ale nechystá. Je připraven nastoupit kdykoliv jej bude Mourinho potřebovat.

Španělský záložník, který letos načíná čtvrtý rok působení v Manchesteru United, byl na konci minulé sezony fanoušky nominován na zisk ceny Sira Matta Busbyho pro nejužitečnějšího hráče sezony. Příchod Nemanji Matiće mu lehce zkomplikoval roli v týmu a v úvodních kolech dostával přednost právě Matić, který se do zálohy United postavil po bok Paula Pogby a Juana Maty.

„Vždy jsem připraven nastoupit, to říkám pořád. Jsem týmový hráč, a proto poslouchám pokyny trenéra. Když mě potřebuje, jsem stoprocentně připraven plnit svoji roli.“

Osmadvacetiletý Herrera by pochopitelně rád zasáhl i do úterního zápasu Ligy mistrů, do které se Manchester United vrací po dvou letech a v úvodním kole hostí Basilej.

„V Lize mistrů musíme respektovat každého soupeře. Jsme velký klub, možná největší na světě, v minulé sezoně jsme ale v Lize mistrů nebyli, a proto musíme jít krok po kroku. Nejprve se musíme soustředit na zápas s Basilejí, nemůžeme hned pomýšlet na finále a vítězství v Lize mistrů.“

„Nás klub do Ligy mistrů patří, i bez ní jsme ale byli klub s největší fanouškovskou základnou na světě. Zároveň za námi stojí nejvíce sponzorů, účast v Lize mistrů je ale základ. To kvůli tomu jsme chtěli zvítězit ve finále Evropské ligy proti Ajaxu. Byl to největší zápas mé kariéry."

„Chceme se poprat o každou trofej. V minulém ročníku jsme získali tři, což není špatné, ale nebojovali jsme o tu nejdůležitější - o titul Premier League - a nebyli jsme ani v Lize mistrů. Musíme jít zápas od zápasu a pak můžeme pomýšlet na úspěch.“

Každý zápas v dresu Manchesteru United je pro mě nádherný, být zpátky v Lize mistrů je ale speciální. Pro mě je to, kromě Premier League, nejlepší soutěž na světě,“ zakončil Herrera.

