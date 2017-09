Premier League - Souhrn zajímavostí 4. kola Premier League: Dva kung-fu kopy, Liverpool na houpačce, stogólový Kane, rekordní Agüero, Moratova zlatá hlava

© metro.co.uk, fotbalportal.cz, zimbio.com - 4. kolo Premier League

Dnes 10:05 - Po pondělní dohrávce máme za sebou kompletní čtvrté kolo Premier League. Opět nabídlo nespočet zajímavých okamžiků. Hodně se toho událo v zápase mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Vášně vzbudil především Maného červený zákrok. Harry Kane už dal za Tottenham přes 100 gólů. Morata pálí hlavou a Brighton konečně skóroval. Co dalšího se stalo?

Liverpoolská houpačka

V minulém kole všichni pěli na Liverpool chválu. Reds doma zničili Arsenal 4:0 a ofenzivní smrští Gunners naprosto smetli. Navíc byli precizní v defenzivě. Jenomže po reprezentační přestávce se vše obrátilo. Proti Manchesteru City se ukázalo, jak problematická je obrana Reds. Na Etihad Stadium schytala 5 gólů, a zejména ve druhém poločase, kdy už hráli hosté v deseti bez vyloučeného Maného, si domácí dělali z defenzivy Reds trhací kalendář. Klidně to mohlo skončit ještě větším debaklem. Mimochodem, Jürgen Klopp poprvé v Premier League prohrál s týmem z TOP6 na jeho hřišti.

(zdroj: skysports.com)

Duo Gabriel Jesus - Sergio Agüero spolu může hravě kooperovat

Proti Liverpoolu se jasně ukázalo, že Pep Guardiola může klidně postavit do útoku vedle sebe Agüera a Jesuse. Zatím spolu příliš často nenastupovali. Jejich spolupráce fungovala fantasticky. Od skvěle hrajícího Kevina De Bruyneho měli dostatek přesných přihrávek a mezi sebou si také několikrát vyměnili míč. Nejvíce to demonstroval třetí gól zápasu. Sergio Agüero mohl sám překonat Simona Mignoleta, ale ještě nesobecky posunul míč na Jesuse, který měl ještě snadnější práci. V těchto dvou mají Citizens velkou sílu. Agüero skóroval jednou, Jesus dvakrát. Navíc ještě oběma hráčům nebylo uznáno po jednom gólu, když stáli v době přihrávky v ofsajdovém postavení.

(zdroj: mirror.co.uk)

Agüero má na Liverpool pifku a je nejlepším mimoevropským střelcem Premier League

Manchester City si poradil s Liverpoolem lehce 5:0. První gól domácích vstřelil ve 24. minutě Sergio Agüero. Argentinskému útočníkovi se proti Reds daří naprosto náramně. Vstřelil jim gól ve všech 6 domácích ligových utkáních, do kterých proti Liverpoolu nastoupil. Je teprve čtvrtým střelcem, kterému se to povedlo. Před ním to dokázali Alan Shearer proti Evertonu, Thierry Henry proti Aston Ville a Jimmy Floyd Hasselbaink proti West Hamu. Žádný hráč nevstřelil jedinému soupeři gól v sedmi domácích ligových zápasech v řadě.

(zdroj: skysports.com)

Ale Agüero si zároveň připsal ještě jeden historický zápis. Jeho gól do sítě Liverpoolu pro něj znamenal 124. branku v Premier League. Tím se osamostatnil na čele tabulky mimoevropských střelců. Překonal Dwighta Yorka, který má o gól méně.

(zdroj: premierleague.com)

Kung-fu kop č. 1 - Maného jasná červená

Zápase mezi Citizens a Reds jistě ovlivnilo vyloučení Sadia Maného v 37. minutě. Útočník Liverpoolu šel do souboje s brankářem Edersonem a kopačkou jej trefil do obličeje. Následovala červená karta. Nutno dodat, že i přes protesty Jürgena Kloppa, Garyho Nevilla a dalších, byla udělena zcela po právu. Mané šel do souboje nebezpečně. Následky musel očekávat. Neomlouvá jej ani to, že sledoval primárně letící míč.

Stogólový Harry Kane

Tottenham hladce zvítězil na půdě Evertonu 0:3. Po dvou ztrátách tak Spurs konečně naplno bodovali. Lví podíl měl na výhře Harry Kane. Ten čekal na své první přesné zásahy v sezóně až do čtvrtého kola. Proti Toffees se prosadil hned dvakrát. Jeho první branka ve 28. minutě pro něj znamenala jubilejní stý gól v dresu Tottenhamu. Druhou trefou se přehoupl do druhé stovky. Na kontě má tak už 101 gólů v barvách Kohoutů, a to přitom na to potřeboval pouze 169 zápasů.

(zdroj: skysports.com)

Lacazette se zapsal do historie

Alexandre Lacazette je historicky nejdražší posilou Arsenalu. Proti Bournemouthu dostal šanci v základní sestavě a svému krajanovi Arsénu Wengerovi se odvděčil jedním gólem, kterým v 27. minutě zvyšoval na 2:0. Arsenal nakonec vyhrál 3:0. Lacazette skóroval i v prvním domácím ligovém duelu proti Leicesteru. Po Marouanem Chamakhovi se stal teprve druhým hráčem Gunners, který dokázal skórovat v obou jeho prvních dvou domácích duelech v Premier League. Chamakh to zvládl v roce 2010.

(zdroj: skysports.com)

Morata - hlavičkář

Álvaro Morata přišel do Chelsea proto, aby nahradil gólového střelce Diega Costu. Zatím svou roli plní dokonale. Prosadil se i na půdě Leicesteru, kde poslal Blues do vedení ve 41. minutě. Opět to bylo po centru Azpilicuety, znovu to bylo hlavou. Jako v zápase proti Evertonu. I minuta byla takřka totožná. Álvaro Morata prokazuje, že je výborným hlavičkářem. Všechny tři své ligové góly v Premier League vstřelil právě touto částí těla.

(zdroj: skysports.com)

Gross prvním střelcem Brightonu

Do čtvrtého kola čekal nováček z Brightonu na svůj historicky první gól v Premier League. V utkání proti West Bromwichi Albion, který měl výborný vstup do sezóny, jej v poslední minutě první půle vstřelil Pascal Gross. To mu nestačilo a tři minuty po přestávce přidal svůj druhý zásah. Brighton nakonec zvítězil 3:1 a připsal si první výhru v Premier League.

(zdroj: skysports.com)

Dvě rány z dálky a Watford zůstává neporažen

Pouze tři týmy zůstávají v této sezóně neporaženy. Kromě obou klubů z Manchesteru má ještě tuto bilanci Watford. Hornets nasbírali zatím osm bodů za dvě výhry a dvě remízy. V sobotu vyhráli na půdě Southamptonu 0:2. Už tři kola v řadě neinkasovali. Na jejich defenzivě si postupně vylámaly zuby Bournemouth, Brighton a teď právě Southampton. Oba góly na hřišti Saints vstřelili Sršně z velké dálky. Nejprve se prosadil Doucouré a po něm Janmaat.

Manchester United poprvé ztratil, poprvé inkasoval. Mourinho odmítl podání rukou, a to hned dvakrát

Prvním mužem, který v této sezóně Premier League překonal Davida de Geu, se stal Maxim Choupo-Moting ze Stoke City. Povedlo se mu to ve 43. minutě, kdy poslal svůj tým do vedení. Ovšem to domácím vydrželo jen 3 minuty, poté srovnal Rashford, když se hlavička Pogby následně odrazila od jeho hlavy a skončila v síti. Lukaku pak skóre otočil, ale hrdinou zápasu byl Choupo-Moting, jenž v 63. minutě srovnal na konečných 2:2. Manchester United tak ztratil první body a v tabulce se na něj dotáhl městský rival - City.

Choupo-Moting je prvním, kdo v této sezóně překonal Davida de Geu (zdroj: zimbio.com)

Během zápasu došlo k několika slovním konfliktům mezi Markem Hughesem a José Mourinhem. Po zápase portugalský kouč odmítl podat svému souputníkovi ruku. To stejné se pak mělo opakovat ještě v tunelu při odchodu do šaten.

Mourinho nepodal Hughesovi ruku (zdroj: skysports.com)

Kung-fu č. 2 - Ritchie červené unikl, vyvázl jen se žlutou

V sobotu se řešil zákrok Sadia Maného na Edersona. V neděli pak podobnou situaci zažili ve Swansea. Došlo k ní ve 49. minutě a hlavními aktéry byli domácí obránce Mawson a hostující Matt Ritchie. Ten ale nebyl vyloučen stejně jako Mané. Obdržel jen žlutou kartu. Matt Ritchie vyskočil do vzduchu a snažil se získat míč vysokou nohou podobně jako Mané. Místo toho ale trefil Alfieho Mawsona kopačkou do paže. Mawson následně potřeboval ošetření. Oba hráči nakonec zápas dohráli.

Co k tomu řekl sám Ritchie? „Bylo to stejné jako včera s Maném. Sledoval jsem také míč, ale myslím si, že jsem byl níž než Mané. Byl jsem potěšen, že jsem viděl jen žlutou kartu. Nebyl to záměr. Neviděl jsem jeho reakci. Díval jsem se kolem sebe a sledoval jsem, co udělá rozhodčí. Naštěstí to byla jenom žlutá.“

Frank de Boer vyhozen, vystřídá ho Roy Hodgson

Crystal Palace prohrál v neděli na půdě Burnley 1:0. Eagles ještě nezískali ani bod, a navíc nevstřelili jediný gól. Krčí se u samotného dna tabulky. Vedení londýnského klubu na to po skončení zápasu zareagovalo vyhazovem hlavního manažera Franka de Boera. Ten tak na lavičce Crystal Palace vydržel pouhých 77 dní. Jeho roli by měl nově zaujmout Roy Hodgson, bývalý kouč reprezentace Anglie.

(zdroj: skysports.com)

Burnley zřejmě na několik měsíců přišlo o brankářskou jedničku

Sice porazili Crystal Palace, ale vše pozitivní pro Burnley v neděli nebylo. Před poločasovou přestávkou se totiž gólman Tom Heaton nešťastně srazil s vlastním spoluhráčem Benem Meem. Výsledkem bylo poranění ramene, které nedovolilo Heatonovi pokračovat ve hře a musel předčasně střídat. Sean Dyche, kouč Clarets, řekl, že ještě musí počkat na kompletní vyšetření, ale existuje podezření na vykloubené rameno. To by Heatona vyřadilo ze hry na několik měsíců. Na druhou stranu může chytnout svou šanci za pačesy debutující Nick Pope, který byl proti Eagles vynikající.

Zraněný Tom Heaton (zdroj: skysports.com)

Třikrát poprvé: Huddersfield prohrál a inkasoval, West Ham vyhrál

Pondělní dohrávka mezi West Hamem a Huddersfieldem skončila vítězstvím Hammers 2:0. Pro domácí to byly první body v sezóně. Slaven Bilič přiznal, že byl pod velkým tlakem a už se pod ním začínala kymácet manažerská židle. Zachránily ho góly Obianga a Ayewa, které přišly v rozmezí 72. až 77. minuty. Pro nováčka z Huddersfieldu to byly první inkasované branky v této sezóně, takže s čistým štítem už v Premier League nezůstal nikdo. Pro Huddersfield to pochopitelně byla také první porážka v ročníku.

Hráčské statistiky

(zdroj: premierleague.com)

Klubové statistiky

(zdroj: premierleague.com)

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz