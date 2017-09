Premier League - Arséne Wenger: Nikdy jsem nebyl v pokušení, abych z Arsenalu odešel do Manchesteru United

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alex Ferguson a Arséne Wenger

Dnes 08:36 - Před pár dny byly zveřejněny pasáže z autobiografické knihy Martina Edwardse, bývalého předsedy Manchesteru United. Ten odhalil, že v roce 2002, kdy Alex Ferguson uvažoval o odchodu, byl první volbou pro jeho nástupce Arséne Wenger. Francouzský manažer nyní ale prohlásil, že nikdy ani neuvažoval o tom, že by opustil Arsenal a zamířil k velkému rivalovi.

Arséne Wenger působí v Arsenalu už více než dvě desetiletí, ale podle Martina Edwardse, bývalého předsedy Manchesteru United, byl francouzský lodivod Gunners blízko příchodu na Old Trafford.

Sir Alex Ferguson se totiž už na konci sezóny 2001/2002 rozhodoval, zda své angažmá neukončí. Edwards ve své autobiografii napsal, že Arséne Wenger byl tehdy první volbou.

Nakonec ale Alex Ferguson změnil názor a podepsal novou smlouvu. Edwards prohlásil, že se sešel s Arsénem Wengerem. Diskutovali spolu. To Edwards bere jako jasný náznak možného zájmu.

„Naší první volbou byl Arséne. Kontaktovali jsme ho a on projevil zájem. A to natolik, že jsme se s ním společně s Peterem Kenyonem setkali v mém domě v Londýně.“

Arséne Wenger ohledně rozhovoru s Edwardsem žádné informace nezveřejnil, nicméně po výhře 3:0 nad Bournemouthem k celé věci prohlásil:

„Jsem ohledně těchto věcí vždy uzavřený a chráním si důvěrnost. Možná, že jednoho dne posbírám všechny kontakty, které jsem měl během svého působení v Arsenalu a udělám z toho pár kapitol. Ale měli byste se na to zeptat Martina Edwardse.“

„Nikdy jsem nebyl v pokušení jít do Manchesteru United, protože jsem zde byl vždy šťastný.“

Když padl dotaz, proč odmítl tuto příležitost, Arséne Wenger odpověděl:

„Protože miluji hodnoty tohoto klubu. Pro mě je klub v prvé řadě o hodnotách, protože vím, co se změnilo. Jednoho dne by to mohl být dobrý rozhovor, kdybychom se s novináři podívali na evoluci Arsenalu.“

„Hodně se toho změnilo, ale když jsem sem přišel, klub byl o hodnotách, které v tomto sportu miluji. I proto stále trénuji. Samozřejmě, že je Manchester United atraktivní, ale jsem tady šťastný? Odpověď je ano.“

