Premier League - Výsledek je asi spravedlivý, ale pouze jeden tým chtěl vyhrát, říká po první ztrátě José Mourinho

Tak ono je to stoke ze neni to tym ktory moze hrat s United otvorenu partiu co im ine ostavalo...na druhu stranu o tom trende no sam ho dostal do obehu este ked bol v Chelsea takze Inak dost ma zaujima dalsie kolo rooneyho navrat na old trafford a hlavne ten zapas zatial teda ten everton nic nehra supiska dost nadupana a vykony nikde