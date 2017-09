Premier League - Louis van Gaal: Nelíbí se mi, jak bylo se mnou v Manchesteru zacházeno a jak proběhl můj vyhazov

© skysports.com, fotbalportal.cz - Louis van Gaal

Dnes 11:19 - Na lavičce Manchesteru United vydržel pouhé dvě sezóny. Louise van Gaala pak v roce 2016 vystřídal u kormidla Red Devils José Mourinho. Nizozemský kouč se nyní ke svému působení na Old Trafford vrací. Stěžuje si na to, jak s ním bylo zacházeno. Podle něj byl vystaven velkému tlaku a doslova prohlásil, že „měl hlavu umístěnou v oprátce veřejné šibenice“.

Na konci sezóny 2015/2016 sice Louis van Gaal vyhrál s Manchesterem United FA Cup, ale i tak se musel z Divadla snů pakovat. Nahradil jej José Mourinho. Nizozemský kouč je nespokojený s tím, jak s ním bylo v Manchesteru United zacházeno. Podle něj za to mohl po svém vyhazovu z Chelsea i José Mourinho.

„United mi prostě umístili hlavu do oprátky veřejné šibenice. Tlak byl obrovský. Za mými zády se děla spousta věcí.“

„Myslím, že se to všechno dělo velmi orchestrálně. Jako film. Od ledna se toho dělo za mými zády ještě více.“

„Moje žena mi řekla, že postoj vedení klubu se změnil. Ženy tuto intuici mají. Cítí to.“

„Já to popřel, dokonce i mé ženě, protože mezi mnou jako manažerem a generálním ředitelem Edem Woodwardem bylo všechno v pořádku a vše běželo normálně.“

Louis van Gaal věřil, že má trvalou podporu představenstva, protože mu dal Ed Woodward tříletou smlouvu. Louis van Gaal odešel od nizozemské reprezentace a nahradil neúspěšného Davida Moyese. Nizozemec přitom chtěl dvouletý kontrakt.

Poté ovšem byl z Chelsea vyhozen José Mourinho a začal být okamžitě spojován s možným angažmá v Manchesteru United.

„Najednou někteří hráči v médiích začali hovořit o tom, že hrajeme nudný fotbal. Vyhazov Mourinha se stal atraktivní pro všechny ty, kteří chtěli můj konec v Manchesteru.“

„Rozumím tomu, že začali jednat s Mourinhem. Nikdy jsem nechtěl smlouvu na déle než dva roky. Manchester United mě chtěl na tři roky. Najednou byl José Mourinho po roce a půl mého kontraktu volný a já věděl, že United ho jednoho dne budou chtít přivést.“

„Řekli mi to až po tom, kdy bylo vše dořešeno. Bylo to největší zklamání v mém životě.“

„Vedení Manchesteru se mnou nic neprojednalo. Kdyby za mnou přišli s plánem ohledně Mourinha, řekl bych: Dobře, dám do těch posledních 6 měsíců všechno. Splním si závazek vůči sobě a pak mužstvo převezme Mourinho.“

„Mohli by si také ponechat můj plat za poslední rok mé smlouvy. Jenomže tím, co mi pak udělali, jsem si nechal vyplatit vše do poslední pence.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz