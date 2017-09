Premier League - José Mourinho je dalším koučem, který nepodal ruku Marku Hughesovi. Všichni očekávají, že nás porazí, řekl k tomu lodivod Stoke

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mark Hughes a José Mourinho

2 Líbilo se

Dnes 09:35 - Manchester United včera ztratil první body v sezóně. Na půdě remizoval 2:2. V tabulce Premier League tak už žádný tým není bez ztráty kytičky. Během zápasu došlo k několika menším roztržkám mezi Markem Hughesem a José Mourinhem. Celé to vyvrcholilo tím, že portugalský manažer po utkání nepodal svému protějškovi ruku.

Za domácí Stoke City hned dvakrát skóroval Maxim Choupo-Moting. Za Manchester United se prosadili Marcus Rashford a Romelu Lukaku. Red Devils tak znovu na půdě Potters nevyhráli. Na výhru tam čekají už od roku 2013. Tentokrát se urodila remíza 2:2.

To pro Rudé ďábly znamenalo první ztrátu v sezóně a také první inkasované góly. Během duelu si několik peprných slov vyměnili manažeři obou klubů. V jednom okamžiku dokonce Mark Hughes potlačil Josého Mourinha. Po zápase Special One odmítl Hughesovi podat ruku.

Není to poprvé, co se to Marku Hughesovi stalo. Předtím to udělali také Arséne Wenger a Tony Pulis. Mark Hughes to přičítá špatnému výsledku pro United.

„Potlačil jsem Josého Mourinha, protože byl v mé technické zóně.“

„Možná i proto mi nechtěl pak podat ruku. Možná proto, že to pro něj musí být negativní výsledek, když přijeli do Stoke, každý očekával, že tady Manchester vyhraje.“

„Je to negativní. Někdy manažeři TOP6 klubů neberou takové výsledky tak negativně. Jindy, když nejsou zvyklí mít negativní výsledky, pak reagují špatným způsobem.“

„Po pravdě řečeno, už mám v podávání rukou určitou pověst. Možná je to mnou. Kdo ví?“

A co na nepodání ruky řekl po zápase José Mourinho?

„Preferuji, abyste se neptali na otázky ohledně podávání rukou. Je to špatná otázka. Vypadá to pak, že je to má vina, ale není to pravda.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz, youtube.com