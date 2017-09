Premier League - Bylo vyloučení Maného správné? Gary Neville s tímto rozhodnutím nesouhlasí. A Carragherův názor?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mané jde do klíčového souboje s Edersonem

Dnes 08:11 - Liverpool po domácí velké výhře 4:0 nad Arsenalem opět spadl z hrušky dolů. Na Etihad Stadium schytal od Manchesteru City debakl 5:0. Jedním z rozhodujících okamžiků zápasu byla červená karta pro Sadia Maného, kterou uviděl v 37. minutě za stavu 1:0. Po souboji s ním musel vystřídat brankář Ederson. Gary Neville se domnívá, že sudí Jon Moss Maného vylučovat nemusel. A co Jamie Carragher?

Úvodní branku duelu mezi Manchesterem City a Liverpoolem vstřelil ve 24. minutě Sergio Agüero. Další klíčový moment přišel v 37. minutě. Sadio Mané se vydal za pasem za obranu Citizens, která se jej snažila nachytat v ofsajdu. Mané sledoval míč, proti němu vystartoval gólman Ederson. Při pokusu o přehození trefil Mané svou kopačkou nejen míč, ale i Edersonovu hlavu. Následovalo okamžité vyloučení. Domácí gólman pak nebyl schopen pokračovat ve hře.

Do přestávky Reds ještě jednou inkasovali. Trefil se Gabriel Jesus. Ve druhém poločase pak Liverpool schytal na cestu ještě další tři direkty.

Jak viděli situaci ohledně Maného červené karty Gary Neville a Jamie Carragher? Souhlasí s červenou kartou?

Gary Neville

„Nemyslím si, že to bylo na červenou. Mané sledoval očima míč. Je to směšné. Kdyby ten souboj vyhrál, dal by gól. Nebyl to jeden z těch soubojů, o kterých si řeknete, že by měl být gólman chráněn a že je ve výhodě.“

„Ederson šel dobře do souboje, Maného noha byla vysoko, ale Jon Moss zničil tento zápas. Nemusel dávat červenou kartu. Mohl mu dát žlutou.“

„Myslím si, že je to špatně. Důvodem, proč je Ederson zraněn, je to, že jeho tři obránci se směšně pokoušeli vystavit Maného do ofsajdu.“

„Skutečně jsem si myslel, že Mané bude u míče první. Abych byl férový, gólman hodně rychle vyběhl z branky. Nebyl způsob, jak by Mané z tohoto souboje mohl vyjít jinak. Prostě musel přijít souboj.“

„Nikdo na stadionu si nemyslel, že to bude červená karta. Pro každého to byl velký šok. Pokud se na to podíváte, Mané nepřišel do souboje moc pozdě. Nebyl to ten případ, kdy se domníváte, že hráč nikdy nemůže stihnout.“

„Nevěděli jste, jestli se k míči dostane Mané, nebo Ederson. Byl to souboj o míč s velkou odměnou na konci. Nakonec z toho byla červená karta. Podle mě stačila žlutá. Nemyslím si, že zranění hráče by mělo ovlivnit rozhodnutí sudího.“

Jamie Carragher

„Je to červená karta. Mané sice sledoval míč, ale to neznamená, že neohrožoval soupeře. Nesnažil se to udělat. Ederson šel z branky rychle ven. To stálo Maného vyloučení.“

„Myslel jsem si, že bude Mané skórovat. Ale pokud se tam nedostanete a vysokou nohou narazíte do hlavy protihráče, pak je to červená karta.“

„Bylo potřeba to vidět z několika úhlů. Na začátku jsem si totiž nemyslel, že to bylo na červenou. Ale je to červená, protože kolíky Maného kopačky se ocitly v obličeji gólmana Edersona. Červená karta.“

„Jürgen Klopp má pravdu, když řekl, že Mané měl smůlu. Mané nechtěl udělat nic špatného. Chtěl dát gól.“

„Ale musíte se na to podívat z pohledu rozhodčího. Co říká pravidlo? Rozhodčí zkrátka viděl „Ohrožení soupeře“.“

„Když vyrazíte velkou rychlostí k míči, nedostanete jej a trefíte brankáře do obličeje, pak se dostáváte do velkého problému. Chtěl bych vědět, co je považováno za ohrožení soupeře, když ne toto.“

