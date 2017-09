Premier League - Manchester City pěti góly přehrál Liverpool, Arsenal si spravil chuť s Bournemouthem a Manchester United pouze remizoval na půdě Stoke

© premierleague.com - Eric Maxim Choupo-Moting

Včera 15:24 - Utkání mezi Liverpoolem a Manchesterem City ovlivnila červená karta, kterou viděl Sadio Mané, poté Manchester City ovládl hru a vstřelil pět branek. Arsenal si poradil s malátným Bournemothem, Chelsea zvládla zápas na hřišti Leicesteru, který se nezmohl na víc než na snížení. Fotbalisté Manchesteru United pocítili, že na hřišti Stoke nikdy není lehké pořízení. Domácí drželi s United krok a vybojovali remízu 2:2.

Manchester City - Liverpool FC 5:0

Branky: 25. Agüero (De Bruyne), 45+7. Jesus (De Bruyne), 53. Jesus (Agüero), 77. Sané (Mendy), 90+2. Sané (Walker)

Manchester City: Ederson (45+1. Bravo) - Danilo, Stones, Otamendi (71. Mangala) - Fernandinho, Walker, De Bruyne, Silva (C), Mendy - Agüero, Jesus (57. Sané)

Liverpool FC: Mignolet - Alexander-Arnold, Matip, Klavan, A. Moreno - Can, Henderson (C), Wijnaldum (59. Milner) - M. Salah (46. Oxlade-Chamberlain), Firmino (67. Solanke), Mané

Úvod zápasu doprovázely chyby a nedorazy v obraně obou týmů. Liverpoolský mladík Trent Alexander-Arnold často chyboval v rozehrávce a nechával se přetlačit hráči soupeře. Obrana Manchesteru City zase Liverpoolu nechávala hodně prostoru na protiútoky, zejména na pravé straně aktivnímu Salahovi. Přestože se oba týmy snažily hrát aktivně a dynamicky, na vyloženou šanci se čekalo do čtyřiadvacáté minuty. A hned z toho byla branka.

Liverpool při rozehrávce ve středu hřiště přišel o balon, kterého se ujal Kevin De Bruyne. Belgický záložník našel výbornou přihrávkou rozběhnutého Sergia Agüera. Jeho náběh nedokázala obrana Reds zachytit, a Agüero se tak vstříc soupeřově bráně řítil úplně sám. Nebezpečí nezažehnal ani gólman Mignolet, kterého útočník Citizens kličkou obešel, aby pohodově zakončil do prázdné brány.

První gól rozdmýchala zápasové dění a před oběma brankami začalo být živo. V jednatřicáté minutě se na pravé straně znovu rozběhl Mohamed Salah. Křídelník Liverpoolu se dostal až do vápna, jeho záměr - střelu po zemi mířenou na vzdálenější tyč - ale gólman domácích vystihl. O čtyři minuty později se míč po rohovém kopu dostal k Johnu Stonesovi, Simon Mignolet ale jeho střelu bravurním zákrokem vykopl.

V sedmatřicáté minutě dohrál Sadio Mané. Senegalský fotbalista se hnal do protiútoku, oči měl upnuté na letícím míči, a proto si nevšiml brankáře Edersona, který vyběhl mimo vápno, a zdviženou kopačkou jej udeřil do obličeje. Rozhodčí Jonathan Moss udělil fotbalistovi Liverpoolu okamžitě červenou kartu. Ederson zůstal ležet na trávníku a po několikaminutovém ošetřování opustil hřiště na nosítkách.

Liverpool se tak dostal do početního oslabení a mezi manchesterské tyče se postavil Claudio Bravo. Už ve druhé minutě nastavení mohl Manchester City přesilovku zužitkovat. Hlavičkující Gabriel Jesus dostal míč do sítě, gólová radost mu však po pár vteřinách zmizela z tváře, když viděl praporek pomezního rozhodčího. Brazilský útočník se dočkal o tři minuty později. Při centru De Bruyneho se nenacházel v postavení mimo hru, a jeho gólová hlavička proto určila poločasový výsledek 2:0.

zdroj: premierleague.com

Ve druhém poločase bylo pochopitelně znát, že Manchester City má na hřišti o jednoho hráče víc. Nic na tom nezměnil ani Alex Oxlade-Chamberlain, který nahradil Salaha. V padesáté třetí minutě se Sergio Agüero znovu dostal za opařenou obranu Liverpoolu. Na rozdíl od akce, po které padla první branka zápasu, však Agüero nezištně předložil míč Jesusovi, který jej doprovázel a který střelou do zpola odkryté brány zvýšil na 3:0.

Po třetím gólu domácí kontrolovali zápas, jehož otěže měli pevně ve svých rukou, a v sedmdesáté sedmé minutě přidali i čtvrtou trefu. Leroy Sané spolu s Benjaminem Mendym na levé straně překonali obranu Liverpoolu, která v tu chvíli na levé straně vlastně ani nebyla. Mendy narážečkou vrátil míč Sanému, který střelou k bližší tyči zvýšil na 4:0. Krátce před koncem zápasu se Sané prosadil i podruhé. Na hranici vápna přebral míč od Kyle Walkera a přesnou ranou namířenou do horního rohu Mignoletovy brány uzavřel skóre.

zdroj: premierleague.com

Arsenal FC - AFC Bournemouth 3:0

Branky: 6. Welbeck (Kolašinac), 28. A. Lacazette (Welbeck), 50. Welbeck (Ramsey)

Arsenal FC: Čech - Mustafi, Koscielny, Monreal - Bellerín, Ramsey (67. Coquelin), Xhaka, Kolašinac - Özil, A. Lacazette (75. Giroud), Welbeck (75. Alexis Sánchez)

AFC Bournemouth: Begović - A. Smith, S. Cook, Aké, Mings (46. Francis), Daniels - J. King, Gosling, Arter, Fraser (38. Ibe) - Defoe (71. Mousset)

Arsenal vstoupil do zápasu aktivně a už po pěti minutách hry se ujal vedení. Po centru Seada Kolašinace se k hlavičce dostal Danny Welbeck. Útočník Arsenalu byl sice v záklonu, i v krkolomné pozici ale zakončením nasměrovaným do protipohybu brankáře Begoviće dostal míč do sítě.

V šestnácté minutě byl Arsenal blízko druhé gólové radosti, Özilovu dobře mířenou střelu z přímého kopu ale neméně dobře vyrazil Asmir Begović.

Hra Brounemouthu nebyla tak důsledná a tak živelná jako před dvěma týdny proti Manchesteru City. Arsenal se často dostával do zakončení a ve dvacáté sedmé minutě vstřelil druhou branku. Po dlouhém nákopu Mesuta Özila přistrčil Danny Welbeck míč Alexandre Lacazettemu. Nová posila Arsenalu napřáhla na hranici vápna ke střele a Begović musel lovit míč ze sítě podruhé.

Ve třicáté osmé minutě se Begovićovi nepovedl odkop od brány, který Danny Welbeck srazil pro Lacazetteho. Bosenský gólman své zaváhání stihl napravit a Lacazetteho zakončení zblokoval. Nebezpečný závar tak skončil pouze prasklým balonem.

K prvnímu ohrožení soupeřovy brány se Bournemouth dostal až ve druhém poločase. Přestože Jermain Defoe není žádný dlouhán, dostal se ve čtyřicáté osmé minutě v pokutovém území k hlavičce, která skončila na tyči Čechovy brány. V padesáté minutě ale hosté přišli na vlastní polovině o balon, který se dostal až k Welbeckovi, který křižnou ranou zvýšil na 3:0.

Díky tříbrankovému náskoku se Arsenal dostal do herní pohody a ve zbývajícím čase podnikal četné výpady do otevřené a odevzdané obrany Bournemouthu. Všechny vetší i menší šance ale Gunners zahodili, nad Cherries přesto zvítězili 3:0.

zdroj: premierleague.com

Leicester City - Chelsea FC 1:2

Branky: 62. Vardy (pen.) - 41. Morata (Azpilicueta), 50. Kanté (Rüdiger)

Leicester City: Schmeichel - Simpson, Morgan (C), Maguire, Fuchs - Mahrez, Ndidi, James (78. Iheanacho), Albrighton (46. A. King) - Slimani (46. Gray) - Vardy

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta (C), David Luiz, Rüdiger - Moses (74. Zappacosta), Bakayoko, Fàbregas (78. E. Hazard), Kanté, Alonso - Pedro (63. Willian) - Morata

Chelsea si proti Leicesteru chtěla vynutit herní převahu, domácí se však nemínili pouze bránit. V dobrém náznaku šance se v desáté minutě octl Álvaro Morata. Španělský útočník se po Fabregasově vzdušné přihrávce dostal za domácí obranu, v rozhodujícím okamžiku ale minul balon, kterého se tak zmocnil Kasper Schmeichel.

V dalších minutách hrála s míčem převážně Chelsea, která okupovala polovinu Leciesteru. Defenziva Lišek však dokázala vytlačovat kombinaci soupeře dál od vlastního pokutového území. Na hranici vápna navíc Chelsea často nedokázala vymyslet rozhodující finální přihrávku.

Ve čtyřicáté minutě se do velké šance dostal Leicester. Riyad Mahréz a Jamie Vardy se dostali do protiútoku dvou proti jednomu. Mahréz nakonec zvolil chytrou zpětnou přihrávku na doplňujícího Slimaniho, jeho zakončení ale pohotovým zákrokem Courtois vyrazil.

Podle nekompromisního fotbalového zákona nedáš-dostaneš se za pár vteřin prosadila Chelsea, jmenovitě Álvaro Morata, který hlavou usměrnil do sítě centr Césara Azpilicuety.

Pět minut po začátku druhé půle Chelsea navýšila své vedení. Proti bývalému klubu se prosadil N’Golo Kanté, jehož přízemní střela z dálky překvapila Schmeichela, a možná i samotného Kantého, a zapadla přesně k levé tyči domácí brány.

V šedesáté minutě svitla pro Leicester naděje. Thibaut Courtois totiž ve vápně místo balon zasáhl Vardyho a rozhodčí nařídil pokutový kop. Penalty se ujal sám faulovaný Vardy a nekompromisní ranou do středu brány snížil na 1:2.

V závěru zápasu to ale byla Chelsea, která byla na hřišti nebezpečnějším mužstvem. Leicester se tak k vyrovnání nedostal, naopak měl v některých případech štěstí, že Chelsea neskórovala, nebo že hlavní rozhodčí neposoudil některé zákroky v pokutovém území jako penaltové. Blues tak udrželi těsné vedení a zvítězili 2:1.

zdroj: premierleague.com

Stoke City - Manchester United 2:2

Branky: 43. Choupo-Moting (Diouf), 63. Choupo-Moting (Shaqiri) - 45+1. Rashford (P. Pogba), 57. R. Lukaku

Stoke City: Butland - K. Zouma, Wimmer, Cameron (46. Martins Indi) - Diouf, D. Fletcher (C), Allen, Pieters - Shaqiri, Jesé (75. Berahino) - Choupo-Moting

Manchester United: de Gea - A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Darmian - A. Herrera (72. Martial), N. Matić, P. Pogba - Mchitarjan (84. Lingard), R. Lukaku, Rashford (72. Mata)

V prvních minutách zápasu prakticky každý nákop na útočnou polovinu znamenal únik do otevřené obrany. Ani jeden tým se ale do vedení nedostal. Postupem času takové tempo opadlo a Manchester United se usadil na polovině Stoke. Kombinace fotbalistů United však upadala do ničím nepřekvapujícího stereotypu, s jehož pokrytím neměla posílená obrana Stoke problém.

Stoke však nebylo zatažené v obranné ulitě. Když dostali příležitost, neváhali domácí s přechodem do rychlého protiútoku. Do zakončení se tlačil Xherdan Shaqiri, jeho střely ale bez potíží chytal David De Gea.

Na první gól si tak diváci museli počkat až do závěru poločasu. Ve čtyřicáté třetí minutě se po Dioufově centru prosadil nehlídaný Chupo-Moting. Radost z vedení však Potters vydržela pouhé tři minuty. V první minutě nastavení totiž hlavou po rohovém kopu vyrovnal Paul Pogba.

V úvodu druhého poločasu se Stoke drželo na útočné polovině, gól ale vstřelil Manchester. V padesáté sedmé minutě domácím nevyšla ofsajdová past a Romelu Lukaku se zjevil sám před brankářem Butlandem. Ten ještě dokázal první Lukakuovu střelu vykrýt, na následnou dorážku byl však i on krátký.

Stoke mohlo vyrovnat v šedesáté třetí minutě. Jesé špičkou kopačky zasáhl centrovaný balon, David De Gea ale střelu z malého vápna výborným zákrokem vytáhl na břevno. Z následného rohového kopu už se domácí dočkali. Centrovaný balon se snesl na hlavu Chupo-Motinga, který druhou trefou v zápase srovnal na 2:2.

Vedení na stranu United mohl v osmdesáté první minutě strhnout znovu Lukaku. Belgický útočník ale po Martialově centru těsně přestřelil Butlandovu bránu. V nastaveném čase se Manchester usadil před vápnem Stoke. Hosté vyvíjeli na domácí obranu takový tlak, že po jednom rohovém kopu Kurt Zouma dokonce hlavičkoval na vlastní bránu, Jack Butland ale nešťastné zakončení z bezprostřední blízkosti vychytal výborným pohotovým zákrokem. United tak vítěznou branku nevstřelili a na půdě Stoke remizovali 2:2.

zdroj: premierleague.com

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz