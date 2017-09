Premier League - Wenger nepanikaří: Stále můžeme vyhrát titul, říká kouč Arsenalu

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

Dnes 11:30 - Arsenal čeká na mistrovský titul od roku 2004. Mnozí fanoušci nevěří, že by se jej ještě pod Arsénem Wengerem dočkali. Ani letos to zatím nevypadá, že by se něco mělo měnit. Po třech kolech mají Gunners jen tři body. Na kontě dvě porážky. Naposledy tvrdý direkt od Liverpoolu. Ovšem je teprve začátek sezóny. To si uvědomuje i Arséne Wenger a rozhodně neskládá zbraně.

Svému týmu věří. A to i navzdory tragickému startu do nové sezóny. Arséne Wenger stojí ta svým celkem. Arsenal přitom prohrál poslední dva ligové duely. Po výhře 4:3 nad Leicesterem přišly porážky ve Stoke a debakl na Anfieldu.

Gunners udrželi Alexise Sáncheze, prodali Alexe Oxlade-Chamberlaina do Liverpoolu a nezískali Thomase Lemara z Monaka. Takový byl jejich poslední den letního přestupového okna.

Na Emirates Stadium, kde nyní převládá negativita, dorazí o víkendu Bournemouth. Arséne Wenger doufá, že po zápase zavládne pozitivní atmosféra.

„Zda jsem přesvědčen o tom, že máme nárok na titul? Samozřejmě, že ano. Proč ne? Vždyť jsme odehráli teprve jen tři zápasy, navíc dvakrát jsme hráli venku.“

„Dobře, prohráli jsme na Liverpoolu, ale můžeme situaci rychle napravit. Některé týmy, které jsou novými favority, nejsou v lepším postavení než my.“

„Myslím, že jsme dostatečně silní. Jestli jsme silnější než v minulé sezóně? To záleží na tom, jaké období z minulé sezóny dáváte do kontrastu. Měli jsme totiž různá období.“

„Musíme ukázat, že společně jsme se zlepšili. Minulou sezónu jsme získali 75 bodů a vyhráli FA Cup. Víme, že letos to musí být lepší.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz