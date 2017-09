Premier League - Pep Guardiola je k Agüerovi spravedlivý a před vzájemným soubojem chválil Jürgena Kloppa

© skysports.com, fotbalportal.cz - Guardiola a Agüero

1 Líbilo se

Dnes 08:52 - Dnes krátce po obědě se utkají dva trenérští velikáni. Guardiolův Manchester City se totiž na Etihad Stadium postaví Kloppovu Liverpoolu. Španělský kouč svého německého protějška chválil. Pep Guardiola mluvil zejména o Sergiu Agüerovi. Vypadá to, že pod ním nemá argentinský útočník úplně jisté místo v základní sestavě, ale Guardiola nijak nezpochybňuje jeho kvality.

Sergio Agüero byl po dlouhou dobu jasnou útočnou jedničkou Manchesteru City. Jenomže po příchodu Pepa Guardioly se situace poněkud změnila. Navíc věci rozhýbal i příchod mladého talentovaného Gabriela Jesuse.

V minulém kole proti Bournemouthu začal Sergio Agüero zápas na lavičce náhradníků. Poté si odjel spravit chuť na reprezentační sraz Argentiny. Jenomže v duelech proti Uruguayi a Venezuele se vůbec nedostal na hřiště. Přednost dostala trojice Messi - Icardi - Dybala.

Dnes čeká Manchester City těžký zápas proti Liverpoolu. Nasadí Pep Guardiola Sergia Agüera do základní sestavy? V exkluzivním rozhovoru pro SkySports žertoval, že jen hloupý manažer nepostaví Agüera, ale klidně se to může stát.

„Agüero je v pořádku. Je to kvůli dvěma hloupým manažerům, kteří ho neposlali na hřiště. To je jediný důvod.“

„Neexistují žádné pochybnosti ohledně Sergiových kvalit, ale musíme se vypořádat s týmem, ve kterém je 20 nebo 21 hráčů. Musíme být upřímní, spravedliví, a to ke každému z nich stejně.“

„Není to tak, že když Sergio hraje, tak jsem s ním spokojen, a když pak nehraje, tak jsem s ním nespokojen.“

„Už nejsem dítě. Jsem otcem tří dětí. Snažím se být prostě spravedlivý v tom, čemu věřím a co si myslím.“

„Každý má své důvody a argumenty, které říkají: zasloužím si hrát. A to je pravda. Ale ostatní to také dělají. Takové to zkrátka je.“

Sergio Agüero skóroval v posledních 5 domácích zápasech proti Liverpoolu. Pep Guardiola si je této statistiky vědom, ale nijak na taková čísla nedbá.

„Naučil jsem se, že tato země miluje statistiky. Jsou na SkySports vždy a všude. Ale mně je jedno. Nehledím na to. I když možná udělám výjimku a Sergio bude hrát.“

Naposledy, když hrál Liverpool na Etihad Stadium v březnu letošního roku, skončil zápas remízou 1:1. Pep Guardiola vysvětlil, proč byl zrovna tento zápas jedním z vrcholů jeho kariéry.

„Dokonce i Jürgen Klopp se smál, když jsem řekl, že to byl jeden z nejfantastičtějších zápasů mého života.“

„Bylo to tři dny poté, co jsme přes Monako neprošli do čtvrtfinále Ligy mistrů. Když se to stalo, nálada šla hodně dolů. Byli jsme ve špatné pozici.“

„Mentálně to bylo hodně těžké. Oni měli celý týden na přípravu na zápas. My jsme byli tři dny po vypadnutí od Monaka. Prohrávali jsme 0:1, ale vrátili jsme se do zápasu. To, jak jsme zakončili zápas, bylo vzrušující. Pohled na hráče byl úžasný.“

Španělský kouč pak měl slova chvály pro svého souputníka na manažerské stoličce.

„Jürgen Klopp se narodil v Německu. Byl malý kluk v Německu a začal hrát fotbal v Německu. Byl jsem malý kluk v Katalánsku. Narodil jsem se v jiné mentalitě a v jiném způsobu hry. To je důvod, proč je fotbal krásný.“

„Angličtí manažeři hrají určitým způsobem, němečtí manažeři hrají určitým způsobem, španělští manažeři hrají určitým způsobem a stejně tak italští. Vyrostli s něčím, co v nás zakořenilo a čemu věříme.“

„Liverpool hraje pod Kloppem atraktivně. Je to působivé, když to funguje, protože všechno dělají v neuvěřitelné rychlosti. Je to jako v Německu. Za 3 až 4 vteřiny jsou vepředu.“

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz