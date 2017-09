Premier League - Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Pogba. Tyto a mnohé další hráče Arséne Wenger v minulosti téměř získal

© standard.co.uk - Arséne Wenger

Dnes 17:22 - Manažer londýnského Arsenalu Arséne Wenger s oblibou hovoří o hvězdných hráčích, které mohl přivést do svého klubu. Obvykle o nich však mluví až poté, co přestoupili někam jinam. Výjimkou není ani nejzmiňovanější talent poslední doby a nová akvizice PSG - Kylian Mbappé. Jak by vypadal Wengerův tým, kdyby Francouz skutečně získal fotbalisty, se kterými si téměř plácl?

Podle svých vlastních slov byl Arséne Wenger blízko získání Kyliana Mbappého. Osmnáctiletého talentovaného útočníka mohl do svého týmu zlákat už loni, kdy kolem něj bylo menší haló, tím pádem se o něj zajímalo méně klubů a i potenciální hodnota by byla nižší. To se však nestalo a Mbappé zamířil do PSG na roční hostování s opcí na 166 milionů.

Takových hráčů, které Wenger téměř získal, je celá řada.

Wengerova "skorojedenáctka"

Joe Hart

Wenger se o Hartovi poprvé pochvalně vyjádřil v sezoně 2009/10, kdy anglický gólman hostoval v Birminghamu. Dokonce se přeptal na možnost, jak jej získat, jeho domovský klub - Manchester City - o něj ale nechtěl přijít.

„Pamatuji si ho ještě, když hrál v Birminghamu, zeptal jsem se na něj a oni mi řekli, že patří Manchesteru City. Tušil jsem, že jednou to bude velký brankář, viděl jsem v něm vlastnosti, které správný brankář potřebuje, aby mohl dělat jedničku ve velkém klubu. Nejsem tedy překvapený, že takovou pozici zastává.“ - Wenger 2011

Raphael Varane

Po přestupu z Lens do Realu Madrid Varane vyrostl ve výborného obránce, který se ve španělském velkoklubu dostal přes hranici stovky odehraných zápasů a zároveň si odbyl již pětatřicet startů za reprezentaci. To vše ve čtyřiadvaceti letech. Francouzský obránce však mohl oblékat dres Arsenalu, kdyby skauti, kteří jej v Lens sledovali, a Arésne Wenger, který jej obdivoval, jednali rychleji.

„Jsem šťastný, když vidím, že to dotáhl do jednoho z největších světových klubů, ve kterém zastává nezanedbatelnou roli. Zároveň se však musím ptát, jak je možné, že klub jako je Arsenal jej nedokázal koupit. Ještě když byl v Lens, mohli jsme ho získat.“ - Wenger 2013

Gerard Piqué

V létě roku 2003 Arsenal z akademie Barcelony získal jistého Cesca Fabregase, kterému tehdy bylo šestnáct let. Arséne Wenger mohl v té době získat i Fabregasova spoluhráče, Gerarda Piquého, přestup však nedokázal dotáhnout. O rok později tak Piqué zamířil do Manchesteru United, kde před návratem do Barcelony strávil čtyři roky.

„Byla to doby, kdy přišel Fabregas. Chtěli jsme si vzít Fabregase, Messiho a Piquého. Vyšel ale jenom Fabregas.“ - Wenger 2014

Místo do Arsenalu zamířil Piqué do Manchesteru United, odkud se vrátil zpět do Barcelony (zdroj: skysports.com)

Vincent Kompany

Belgický obránce byl žádaným fotbalistou ještě před rokem 2008, kdy přestoupil do nově budovaného kádru Manchesteru City. O dvacetiletého obránce Anderlechtu byl zájem v Barceloně i Realu Madrid. Kompany neušel ani pozornosti Arséne Wengera, který jím chtěl nahradit Sola Campbella. V roce 2006 ale Wengera předběhl Hamburg.

„Setkali jsme se s představiteli Realu Madrid, Barcelony i Arsénem Wengerem z Arsenalu. Přestup do velkoklubu ale nebyl naší prioritou, protože Vincent by se v prostředí, kde by nebyly dostatečně ceněny jeho aktuální kvality, necítil dobře. Nechtěl být třetí nebo až čtvrtou volbou." - Kompanyho agent 2014

Cristiano Ronaldo

V roce 2003 se pozdější několikanásobný držitel Zlatého míče dostal do tréninkového centra Arsenalu, klubem i manažerem Wengerem byl očarován, Arsenalu se ale nepodařilo dotáhnout přestup do zdárného konce. Carlos Queiroz, tehdejší asistent manažera Manchesteru United uplatnil svoji Portugalštinu, a tak pomohl Ronaldovi na Old Trafford.

„Nevydařený přestup, kterého lituji nejvíc. Byl jsem blízko, abych Cristiana Ronalda koupil, ale nejenže jsme ho nezískali, on dokonce přestoupil do Manchesteru United. Dodnes to bolí.“ - Wenger 2014

Lionel Messi

Arséne Wenger se jej v roce 2003 snažil přetáhnout ze slavné akademie Barcelony, Messiho však k přestupu přesvědčit nedokázal.

„S odstupem si myslím, že přestupovat se mu moc nechtělo. Hlavní příčinou, že jsme Messiho nezískali tak bylo to, že byl v Barceloně spokojený.“ - Wenger 2014

Paul Pogba

Paul Pogba se stal centrem pozornosti minulé léto, kdy se při návratu do Manchesteru United stal nejdražším fotbalistou planety. Nechybělo však mnoho a Pogba mohl hájit barvy Arsenalu, a to už od roku 2012. Pogba se tehdy chystal opustit United jako volný hráč, Arsenal se o něj zajímal, byl ale příliš pomalý a nechal se předběhnout Juventusem.

„Věci se dějí velice rychle. Zajímali jsme se o něj, snažili jsme se ho získat, on se ale rychleji upsal Juventusu.“ - Wenger 2014

Paul Pogba před pěti leti upřednostnil Juventus před Arsenalem (zdroj: eurosport.ru)

N’Golo Kanté

V předloňské sezoně byl Kanté jedním ze strůjců překvapivého titulu Leicesteru. V minulé sezoně opanoval Premier League v dresu s Chelsea a stal se nejlepším hráčem sezony. Kantého úspěšná kariéra se mohla ubírat jiným směrem, kdyby jej ještě před přestupem do Leicesteru koupil Arsenal.

„Kantého jsem se snažil koupit ještě v době, kdy hrál ve Francii, ale i poté, co byl v Leicesteru. Ne všechny kroky se dají vysvětlit - přestupy jsou přestupy - jeho kvality jsou ale nesporné, když se podíváte, kam až se dostal. Věřím, že Kanté byl jedním z nejdůležitějších hráčů, kteří stáli za úspěchem Leicesteru a Chelsea.“ - Wenger 2017

Thomas Lemar

O Lemara se Arsenal ucházel už v červnu, kdy za něj nabízel 30 milionů liber. O několik týdnů později - v poslední den přestupového okna - za něj nabízel 92 milionů liber.

„Dvaadevadesát milionů za Lemara? Ano, je to pravda, chtěl jsem ho. Sám hráč si ale vybral setrvání v Monaku. Jsem si vědom toho, že žijeme v době, kdy tajemství neexistují, jsou však situace, kdy musíte svému protějšku projevit respekt a nemluvit o celé situaci. Musíte respektovat pohnutky protistrany.“ - Wenger 2017

Kylian Mbappé

O osmnáctiletého útočníka měl Arséne Wenger intenzivní zájem už loni. Rok poté byl z Mbappého autor šestadvaceti gólů, semifinalista Ligy mistrů a mistr francouzské ligy. Rázem se o něj zajímal každý evropský velkoklub a Mbappé si nakonec vybral roční hostování v PSG s opcí na přestup.

„V minulém roce jsme jej sledovali a ptali se na něj. Myslím, že přestupu k nám byl blíž než letos, kdy se o něj zajímá víc klubů. Osobně si myslím, že devadesát procent kariéry závisí na tom, který tým si vyberete. Zbývajících deset procent hráčů si ale může vybrat kterýkoliv klub a neudělá chybu. On je v těch deseti procentech. Může zavřít oči a říct si, že půjde do Madridu, Arsenalu nebo Manchesteru United. Ať vybere jakkoliv, neudělá chybu. Je to výjimečný hráč.“ - Wenger 2017

Luis Suárez

V roce 2013 Arsenal nabízel za tehdy ještě útočníka Liverpoolu 40 milionů a jednu libru. V domnění, že je to výše Suárezovy výstupní klauzule. Přestup se však nekonal a Suárez za rok odešel za 75 milionů liber do Barcelony.

„Jednoho dne možná na povrch vyplynou detaily ohledně tohoto jednání. Možná to nebude odhaleno v mé knize, ale v knize někoho jiného určitě ano. Znám pouze svoji verzi, ale s Liverpoolem jsme měli vždy přátelské vztahy. Nabídka za Suáreze neměla být provokací, mohla tak být interpretována, ale to nebylo naším záměrem.“ - Wenger 2013

Náhradníci

Zlatan Ibrahimović

„Arséne mi do rukou dal ten slavný červenobílý dres. S číslem devět a mojí jmenovkou. Byl jsem tak nadšený, že jsem s tím dresem dokonce pózoval fotografům. Byl to fantastický moment, a proto jsem se těšil na to, že mě přesvědčí, abych se k Arsenalu připojil. On se o to ale vůbec nepokusil. Nedal mi žádnou konkrétní nabídku. Šlo to ale ještě dál, řekl, že chce vidět, jak jsem dobrý a jakým typem hráče jsem. Poslal mě na testy. Tomu jsem nemohl uvěřit, tak jsem si řekl dost. Zlatan nechodí na testy." - Ibrahimović 2012

Zlatan byl z možného přestupu do Arsenalu nadšený, dokud se nedověděl, že by musel na zkušební testy (zdroj: dailymirror.co.uk)

Gareth Bale

„Nekoupili jsme jej, protože tehdy na našem levém kraji obrany hrál Ashley Cole a Gael Clichy. Dalšího levého beka jsme tím pádem nepotřebovali. Musím přiznat, že to byla velká chyba, protože se ukázalo, že umí hrát i v záloze. Ze začátku se mu v Tottenhamu moc nedařilo, pak jej ale přesunuli do zálohy a tam si vedl skvěle. Kariéra hráče často závisí na tom, aby mu trenér našel tu správnou pozici.“ - Wenger 2013

Ronaldinho

„Ronaldinha jsme mohli získat ještě před tím, než odešel do PSG. Setkal jsem se s jeho bratrem, který je zároveň agentem. Schůzka proběhla dlouho před přestupem do Paříže - ještě když bylo Ronaldinhovi dvacet. Do Anglie jsme ho ale kvůli přestupovým pravidlům nemohli přivést.“ - Wenger 2007

I tato hvězdná dvojice podle Wengera téměř oblékla dres Arsenalu (zdroj: skysports.com)

Didier Drogba

„Drogbu jsme sledovali velmi pečlivě ještě v době, kdy hrál v Le Mans a jeho cenovka byla nějakých 100 tisíc liber. V té době jsme cítili, že ještě není dostatečně vyzrálý. Když se ohlédnu zpět, byla to samozřejmě chyba.“ - Wenger 2009

Dimitri Payet

„Vždy platil za velký talent, měl však období, kdy střídal lepší výkony s těmi špatnými. Byl nekonzistentní. V průběhu jeho kariéry jsem ho sledoval hned několikrát. Znal jsem ho dlouho, ještě když hrál v Saint-Etienne, tam jsem ho sledoval velmi často.“ - Wenger 2016

Yaya Touré

V roce 2003 se Yaya Touré objevil v dresu Arsenalu v předsezónním zápase s Barnetem. Přestup do Arsenalu ale nakonec nevyšel, Touré neměl pas a místo do Arsenalu zamířil do ukrajinského Metalurgu Doněck.

