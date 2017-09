Premier League - Hráči, kteří chtějí odejít – Coutinho, Sánchez, Diego Costa, Virgil van Dijk. Jaká bude jejich budoucnost?

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Virgil van Dijk, Diego Costa, Philippe Coutinho, Alexis Sánchez

Dnes 14:21 - Chtěli opustit svůj stávající klub. Někteří z nich podali i žádost o uvolnění. Nakonec se to ale nepodařilo a oni zůstali. Philippe Coutinho, Alexis Sánchez, Diego Costa, Virgil van Dijk. Všichni ti, chtěli přes léto změnit působiště. Jaká je čeká nejbližší budoucnost? Jak s nimi Liverpool, Arsenal, Chelsea, resp. Southampton naloží?

Liverpool tvrdě odmítal nabídky Barcelony na Philippeho Coutinha. Sám Brazilec údajně požádal o uvolnění k přestupu. Nekonal se. Reds jej udrželi. Southampton nemínil prodat Virgila van Dijka. I on o odchod stál. Nejvíce byl ve hře Liverpool. Arsenal v poslední přestupový den zamítl odchod Alexise Sáncheze do Manchesteru City, protože se mu nepodařilo získat adekvátní náhradu za Chilana.

To u Diega Costy je situace poněkud jiná. Chelsea s ním nepočítá. Hráč se s týmem nepřipravuje a tráví čas v Brazílii. Ovšem s vedením londýnského klubu nenašel žádné společné řešení, takže to vypadá, že bude minimálně půl roku bez fotbalu.

Před víkendovým návratem Premier League experti SkySports zhodnotili, jak by mohla vypadat nejbližší budoucnost těchto čtyř hráčů...

Phil Thompson o Coutinhovi

„Nemyslím si, že by měl Liverpool problémy s jeho opětovným začleněním, zvláště mezi spoluhráče. Co si musí lidé uvědomit, je to, že v kabině se mnohem více odpouští. Je to úplně jiné, než když jej někdo nazývá zrádcem.“

„Fotbalová kabina je naprosto liší od toho, co si myslí ostatní lidé. Co předpokládají. Všichni jsou si mnohem blíže, bez ohledu na národnosti. Všichni pochopí výzvu v podobě Barcelony.“

„Možná teď s ním příliš nemluví Jürgen Klopp, aby jej nechal v klidu. Domnívám se, že jej znovu přijmou i fanoušci. Mělo by to být dobré.“

„Proti Manchesteru City to ještě vidím na lavičku náhradníků. Pokud jsou po skončení reprezentační přestávky všichni připraveni do hry, pak myslím, že po výkonu proti Arsenalu půjde Liverpool do zápasu se stejným týmem. Domnívám se, že to očekává i Coutinho.“

Charlie Nicholas o Sánchezovi

„Stejně jako většina lidí si myslím, že Alexis Sánchez bude odhodlán hrát, ale bude to stejné jako v minulé sezóně. Bude tam něco v pozadí. Malý rušivý element.“

„Bude hrát zleva, zatančí s míčem, projde přes hráče a přihraje, místo toho, aby vlétl do šestnáctky a dal do toho všechno. Když to udělá znovu, nechal bych ho na lavičce.“

„Lidé srovnávají jeho herní nasazení s Mesutem Özilem. Ale on přinejmenším dobře nachystá míč a dává dobré centry a přihrávky. To je to, v čem je dobrý.“

„Když Alexis není šťastný, stojí vlevo, sem tam se rozběhne, zabojuje o míč dozadu, ale nedělá opravdu všechno pro to, aby Arsenal vyhrál.“

„Myslím si, že máme Alexise Sáncheze ještě na tři a půl měsíce. Pak odejde v lednu, kdy bude mít Arséne Wenger více času na získání Thomase Lemara.“

Matt Le Tissier o van Dijkovi

„Vždycky jsem věřil, že zůstane. Myslím si, že se znovu vrátí do týmu. Je na vrcholu své kariéry, takže je to v jeho zájmu. Stejně tvrdě jako pracuje klub, musí pracovat i on, aby ukázal, že je špičkovým obráncem.“

„Jsem samozřejmě potěšen tím, že majitelé ukázali ambice klubu, když odmítli tolik peněz. Doufejme, že to ještě podpoří investicemi do týmu. Snad i v budoucnu přesvědčí hráče, jakým je Virgil van Dijk, a nebudou muset odcházet jinam.“

Paul Merson o Diegu Costovi

„Jestli vidím Diega Costu v dresu Chelsea? Ne, dokud tam bude Antonio Conte, tak určitě ne. Italský manažer by tím ztratil tvář. Domnívám se, že v lednu odejde do Atlética Madrid. Nevím, proč tu dohodu už udělali. Proč ho nepustili na hostování.“

„Myslím, že bude muset zůstat daleko od klubu, když slyšíte, že existují obavy ohledně toho, jaký dopad to bude mít na tým, pokud by se vrátil k tréninku.“

„Nechápejte mě špatně. Je to špičkový hráč, ale teď už nevidím cestu zpět.“

