Premier League - Lukaku se netrápí tím, že bude soupeřit se Zlatanem Ibrahimovičem o místo v sestavě

Dnes 13:01 - Přišel v létě do Manchesteru United, aby se stal jeho útočníkem číslo jedna. Zatím o tom není pochyb. Romelu Lukaku vstoupil do svého angažmá na Old Trafford famózně. Ovšem Rudí ďáblové znovu podepsali roční smlouvu se Zlatanem Ibrahimovičem. Švédský útočník by se měl vrátit do hry okolo Vánoc. Co na to Lukaku? Má strach o své místo na výsluní? Vůbec ne. Právě naopak.

Romelu Lukaku přestoupil do Manchesteru United z Evertonu za 75 miliónů liber. To, co se od něj očekává, je hromada gólů. A mladý belgický snajpr to začal plnit od samotného začátku. Ve čtyřech soutěžních zápasech už nastřílel 4 góly.

Je jasnou útočnou jedničkou Rudých ďáblů. Ovšem Manchesteru United se podařilo znovu získat Zlatana Ibrahimoviče. Ten ještě zotavuje po zranění kolena a bude mimo hru minimálně následující tři měsíce. Pak se ovšem bude chtít poprat o místo v sestavě.

Romelu Lukaku tím nijak znepokojen není. Věří, že soupeření se Zlatanem Ibrahimovičem o místo v základní sestavě by jej naopak mohlo posunout ještě výš.

„Samozřejmě, že se nebojím tohoto soupeření. Vychutnám si to.“

„Dokud vás to může zlepšit, můžete díky domu vyhrávat, tak si po celou dobu užíváte.“

„Myslím, že návrat Zlatana Ibrahimoviče je pro tým opravdu dobrý. Je dobré mít v týmu dalšího hráče, který je hladový po úspěchu. Chceme trofeje. To je to, co chce Manchester United.“

„S jeho postavou, s jeho osobností a s jeho fotbalovými atributy nám jako hráč přináší hodně. My se pokusíme mu pomoci.“

V Divadle snů se znovu sešel s José Mourinhem. Pod ním působil také v Chelsea, kde se ovšem příliš neshodli. Nicméně Romelu Lukaku je nadšen, že může znovu pracovat pod tímto portugalským trenérem.

„Chtěl jsem pod ním hrát od svých 11 let, takže když dostanete další šanci, nemůžete to zavrhnout. Opravdu jsem šťastný za druhou šanci. Vždycky byl stejný. Vždy chce dostat z hráčů to nejlepší. Každý den. Nedá hráčům žádný odpočinek. Skutečně chce, aby na hřišti, a to i na tréninku, všichni bojovali na 100 %.“

„Je to také někdo, s kým si můžeš promluvit. Když s ním mluvíš, vidíš, že tě poslouchá. To se mi hodně líbí.“

