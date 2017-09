Premier League - Alex Oxlade-Chamberlain: Liverpool byl pro mě jedinou možností

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alex Oxlade-Chamberlain

Dnes 12:02 - Vyměnil Arsenal za Liverpool. Ale bude mít opravdu větší šanci prorazit? Alex Oxlade-Chamberlain přitom na začátku sezóny naskočil v dresu Gunners do hry vždy od první minuty. Ovšem rozhodl se pro změnu a za 35 miliónů liber odešel na Anfield. Zítra se může odbýt svou premiéru proti Citizens. Sám říká, že přestup do Liverpoolu byl pro něj jedinou možností, i když rozhodnutí to bylo těžké.

O jeho možném odchodu se mluvilo od samotného začátku přestupového období. Alex Oxlade-Chamberlain měl v Arsenalu smlouvu ještě na rok, ale vyjádřil touhu odejít. Nový kontrakt s Kanonýry nepodepsal.

Ovšem Arséne Wenger jej postavil do základu ve všech třech úvodních ligových kolech. Ani to ale názor Oxlade-Chamberlaina nezměnilo. Poslední den letního přestupového období si vybral Liverpool, odmítl Chelsea. Reds za něj zaplatili 35 miliónů liber.

Po šesti letech tedy opustil Arsenal. Alex Oxlade-Chamberlain trvá na tom, že přestup do Liverpoolu byl pro něj jedinou volbou. Navzdory zájmu Chelsea.

„První věcí, která byla těžkým rozhodnutím, bylo opuštění Arsenalu. To bylo to jediné, co bylo pro mě těžkou úvahou. Opravdu těžkou. Liverpool pak pro mě byl jedinou možností, pokud jde o to, kde bych mohl jinde hrát.“

„Tým a celková atmosféra celého klubu obecně mi naprosto vyhovuje. Myslím, že tady mohou nastat zajímavé vzrušující věci, zejména díky manažerovi. Cítím, že to bylo pro mě správné, abych toho byl součástí. Jsem rád, že jsem k tomu konečně dostal příležitost.“

Alex Oxlade-Chamberlain přišel do Arsenalu v 18 letech poté, co prošel vyhlášenou mládežnickou akademií Southamptonu. Za Gunners odehrál celkem 198 zápasů. Vstřelil 20 gólů. Vyhrál třikrát FA Cup a Community Shield. Přiznal, že má zvláštní pocit, když se o něm teď hovoří jako o hráči Liverpoolu.

„Je to velmi vzrušující, ale zároveň je to pro mě zvláštní a neskutečné. Když jste dlouhé roky v jednom klubu, jste na to zvyklí. Takže každá změna je trochu divná a zpočátku obtížná. Ale těším se. Moc.“

