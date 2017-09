Premier League - Udrží Jürgen Klopp svou ligovou neporazitelnost proti Citizens? United míří do Stoke, Chelsea hraje v Leicesteru

© sportingpost.co.za, fotbalportal.cz - Citizens vs. Reds

Dnes 10:03 - Po reprezentační přestávce se na scénu vrací anglická Premier League. Bude to první kolo po definitivním uzavření přestupů. Stoprocentní Manchester United jede do Stoke, kde se mu v poslední době nedaří. Hlavním tahákem kola je souboj Manchesteru City s Liverpoolem. V bitvě posledních dvou mistrů se střetnou Leicester a Chelsea. A jak dopadne Arsenal s Bournemouthem?

Man City - Liverpool

Sobota 9. září, 13.30, Etihad Stadium

Hned úvodní zápas 4. kola bude mít ten největší náboj. V poslední době Citizens na Reds neumí. Z posledních 5 vzájemných ligových zápasů Liverpool hned čtyřikrát vyhrál a jednou remizoval. Ve čtyřech případech u toho byl na lavičce Jürgen Klopp. Německý kouč tak v Premier League s Manchesterem City ještě neprohrál.

Manchester City má po třech kolech na svém kontě 7 bodů. Porazil Brighton, remizoval doma s Evertonem a poté v samotném závěru vybojoval tři body v Bournemouthu. Tým Pepa Guardioly přišel o Raheema Sterlinga, který byl vyloučen. Anglický útočník je jediným hráčem City, který dal v lize v této sezóně více než jeden gól. Do hry se naopak vrací Kyle Walker. Úplně fit není Vincent Kompany, ale v Manchesteru věří, že bude moci nastoupit. Velmi pravděpodobně Pep Guardiola opět nasadí tříčlennou obranu. Ve středu hřiště by měli tvořit hru především Kevin De Bruyne a David Silva. Góly se čekají od Agüera a také od Gabriela Jesuse. Manchester City neprohrál už třináct domácích ligových zápasů v řadě. Z posledních 8 ligových utkání Citizens hned sedmkrát vstřelili alespoň dva góly.

Liverpool je posílen čtyřgólovou výhrou nad Arsenalem. Do týmu navíc přišel Alex Oxlade-Chamberlain, právě bývalý hráč Gunners. Je otázkou, zda se dokáže propracovat do základní sestavy, ale spíše to vypadá, že to jen tak brzy nebude. Proslýchá se, že by rád nastupoval ve středu zálohy, i když jeho styl hry tomu úplně neodpovídá. Uvidíme, jak s ním Jürgen Klopp naloží. Každopádně, jestliže budou fit, jistě se nebude měnit útočný trojzubec ve složení Mané - Firmino - Salah. Otázkou je, jak do toho všeho promluví také návrat Coutinha. Ten by měl být už zdravý, protože nastoupil za Brazílii. Do Barcelony se mu přestoupit nepodařilo. Německý kouč s ním žádné problémy neočekává. Skutečně tomu tak bude? Nebude Brazilec trucovat? Zajímavým údajem je také to, že navzdory kritice defenzivy Liverpoolu, z posledních 7 ligových duelů udržela hned šestkrát čisté konto. Navíc v těchto zápasech ani jednou Reds neprohráli.

Absence:

Manchester City: Gündogan, Kompany (oba nejistý start), Sterling (suspendován)

Liverpool: Clyne, Lallana (oba zranění), Coutinho (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester City: Ederson - Kompany, Stones, Otamendi - Walker, De Bruyne, Fernadinho, Silva, Danilo - Agüero, Gabriel Jesus

Liverpool: Mignolet - Gomez, Lovren, Matip, Robertson - Can, Henderson, Wijnaldum - Mané, Firmino, Salah

Tip FotbalPortal.cz: 3:2

Leicester - Chelsea

Sobota 9. září, 16.00, King Power Stadium

Na King Power Stadium dojde v sobotu odpoledne na souboj dvou posledních mistrů Premier League. Foxes přivítají Blues. V minulé sezóně Chelsea oba vzájemné duely vyhrála shodně v poměru 3:0. Bude mít s Liškami opět snadnou práci?

Leicester má po třech kolech na kontě tři body. Má velmi těžký los hned na úvod. Nejprve prohrál na Arsenalu, poté porazil nováčka z Brightonu a pak na Old Trafford padl 2:0. Teď tedy další složitý zápas pro svěřence kouče Shakespeara. Bude se znovu muset obejít bez nové posily Iborry a také Roberta Hutha. Oba jsou zranění. Leicester sice získal Adriena Silvu, ale vše se nestačilo zkompletovat. Údajně chybělo 14 sekund. Silva tak může hrát za Foxes až od ledna. V klubu naopak nadále pokračuje Riyad Mahrez, i když to vypadalo, že je na odchodu.

Chelsea sice prohrála v úvodním kole doma s Burnley 2:3, ale poté dokázala zvítězit nad Tottenhamem i nad Evertonem. Má tedy cenných 6 bodů. Antonio Conte během posledních hodin přestupového okna ulovil další hráče. Jednoho z nich si vyhlédl právě v Leicesteru. Na Stamford Bridge totiž dorazil Drinkwater, který by tak mohl hned nastoupit proti svému bývalému zaměstnavateli. Dalším je pak Davide Zappacosta, který by měl bojovat o místo s Mosesem. Na hrotu útoku se jistojistě objeví Álvaro Morata, který se začíná rozehřívat a má na svém střeleckém účtu už dva ligové góly v barvách Chelsea. Přidá v sobotu další? Z posledních třinácti ligových zápasů vstřelila Chelsea jedenáctkrát minimálně dva góly.

Absence:

Leicester: Huth, Iborra (oba zranění),

Chelsea: Hazard (nejistý start), Cahill (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs - Mahrez, Ndidi, James, Albrighton - Okazaki - Vardy

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Rüdiger - Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso - Willian, Fábregas - Morata

Tip FotbalPortal.cz: 0:1

Stoke - Manchester United

Sobota 9. září, 18.30, Bet365 Stadium

Sobotní program 4. kola Premier League uzavře právě tento duel mezi Potters a Red Devils. Stoke doma na Manchester United umí. Už čtyřikrát v řadě neprohrálo a hned dvakrát zvítězilo. V minulé sezóně skončily oba vzájemné zápasy remízou 1:1.

Stoke začalo sezónu prohrou na půdě Evertonu. Poté ale doma dokázalo porazit 1:0 Arsenal. Naposledy remizovalo na hřišti West Bromwiche Albion 1:1. Po třech kolech tak mají Hrnčíři 4 body a skóre 2:2. Moc branek tedy v jejich duelech nepadá. Třeba se to změní právě tento víkend. Kouč Mark Hughes sází především na pevnou defenzivu. Navíc tým ještě vyztužil příchodem obránce Wimmer z Tottenhamu za 18 miliónů liber. Ten by si měl odbýt svůj debut v dresu Stoke. Podaří se mu zastavit Lukukua a spol.?

Manchester United vévodí tabulce Premier League. Jako jediný dosud neztratil ani bod, a navíc ani neinkasoval. José Mourinho může být naprosto spokojen. Skvěle se jeví i nově příchozí v podobě Romelua Lukakua a Nemanji Matiče. Klub znovu podepsal Zlatana Ibrahimoviče, ale švédský útočník se bude minimálně ještě další tři měsíce zotavovat ze zranění kolena. Jasným útočníkem číslo jedna ovšem je Romelu Lukaku. Výborně hraje především Henrik Mchitarjan. Z posledních 32 ligových zápasů Manchester United 30 utkání neprohrál. Budou opět Rudí ďáblové pálit ostrými? Udrží David de Gea další nulu?

Absence:

Stoke: Afellay, Ireland, Ngoy (všichni zranění), Zouma, Fletcher, Choupo-Moting, Diouf (všichni nejistý start)

Manchester United: Ibrahimovič, Rojo (oba zranění), Shaw, Young (oba nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Stoke: Butland - Wimmer, Shawcross, Indi - Cameron, Allen, Fletcher, Pieters - Shaqiri, Jesé - Choupo-Moting

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Jones, Blind - Matič, Pogba - Mata, Mchitarjan, Rashford - Lukaku

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

Kompletní program 4. kola Premier League:

Sobota 9. září

13.30 Manchester City - Liverpool

16.00 Arsenal - Bournemouth

16.00 Brighton - WBA

16.00 Everton - Tottenham

16.00 Leicester - Chelsea

16.00 Southampton - Watford

18.30 Stoke - Manchester United

Neděle 10. září

14.30 Burnley - Crystal Palace

17.00 Swansea - Newcastle

Pondělí 11. září

21.00 West Ham - Huddersfield

Michal Čermák