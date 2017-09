© thesidelinesports.co.uk -

4 Líbilo se

Včera 16:33 - To, po čem Arséne Wenger na konci léta volal, se stane skutečností. Kluby Premier League odhlasovaly změnu pravidel, podle které se v sezoně 2018/19 letní přestupové okno uzavře ještě před startem samotného ročníku, nikoliv na konci srpna, jak tomu bylo dosud.

Kluby z Premier League budou muset v příští sezoně značně urychlit své přestupy. Letní přestupové okno se totiž uzavře už ve čtvrtek 9. srpna, tedy ještě před výkopem prvního ligového utkání. Kluboví činovníci navíc přijdou o půlnoční shon, přestupy budou muset nově uzavřít do páté hodiny odpolední.

Někteří trenéři po této změně hlasitě volali a stěžovali si, že vidina transferu v posledních přestupových dnech snižuje koncentraci a morálku některých hráčů. Přesný počet klubů, které hlasovaly pro změnu není znám, pro prosazení nového pravidla však muselo hlasovat minimálně 14 klubů. Jestli mezi nimi byl i Tottenham, který si oblíbil nakupování na poslední chvíli, tedy není jasné.

Změna pravidla platí pouze pro Premier League. Kluby z nejvyšší anglické soutěže nebudou smět po devátém srpnu dopisovat nové hráče na soupisku, zahraniční týmy ale o tuto možnost nepřijdou, a budou smět přivádět hráče z Anglie i po tomto datu.

Pro změnu pravidel se již dříve vyslovil manažer Swansea Paul Clement - o Gylfiho Sigurdssona z jeho tým se totiž intenzivně zajímal Everton a šestnáctého srpna jej také získal. V příštím roce budou mít týmy, o jejichž hráče mají zájem jiné kluby z Premier League, klidnější spaní. To však nebude platit u těch fotbalistů, o které je zájem „venku“. U takového Philippeho Coutinha by v příští sezoně mohlo hrozit, že přestoupí do Barcelony i po devátém srpnu, Liverpool však nebude moci podepsat náhradu.

Pokud by takové situace chtěly zahraniční kluby využít, dá se očekávat, že týmy Premier League, pokud vůbec budou po uzavření vlastního přestupového okna ochotny vyjednávat, budou za odcházející hráče požadovat několikanásobně vyšší sumy.

Posunutí konce přestupového okna se týká pouze nejvyšší britské soutěže, tedy Premier League, nikoliv nižších ostrovních lig.

Ondřej Pražák / bbc.com